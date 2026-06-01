Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun y otras razones por las que necesitas ver Cuento de una noche en Nova

Cuento de una noche empieza en Nova con la intensidad de las grandes historias donde las emociones más fuertes nos mantienen pegados a la pantalla para comprobar quién gana la batalla. ¿Qué será más fuerte?¿El amor o la venganza? ¿El corazón o la razón?

Los designios del destino

Érase una vez una pareja que se conoció en un lugar único en el mundo bajo la luna y las estrellas. La princesa de este cuento vivía en una bonita casa en medio del campo junto a su dulce abuela y su autoritario padre. El príncipe de este cuento llegaba a su nuevo destino como inspector de policía.

El destino quiso que se encontraran en ese momento y en ese lugar, aunque ese mismo destino ya los había unido muchos años atrás. Ella nacía justo el mismo día que el padre de él moría por orden del padre de ella.

Esa casualidad une a Mahir (Burak Deniz) y Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun), pero también los separa.

Estas son las razones por las que no te puedes perder Cuento de una noche | Nova

Por eso nos intriga e inquieta su futuro. Y su destino. Es evidente la conexión que hay entre ellos. Es mucho más que ella vea en él a su salvador de un matrimonio forzado y es mucho más que él quiera protegerla.

El destino ha dado ya muchas pistas de que los quiere juntos, pero ese mismo destino también puede jugar en su contra.

Mahir es un buen hombre y quiere a Canfeza, pero también arrastra un fuerte e intenso dolor desde su infancia y el culpable de eso es el padre de ella, Kürşat. ¿ De verdad será Mahir capaz de ignorar el hecho de que la mujer que ama es la hija del asesino de su padre? ¿Será capaz de cumplir eso de que los hijos no deben pagar por los pecados de los padres?

Al margen de lo que el destino les depare a Mahir y Canfeza, lo cierto es que la pareja protagonista es uno de los grandes alicientes para ver esta serie cada noche en Nova.

A Su Burcu Yazgı Coşkun aún la recordamos como la dulce Asiye de Hermanos. Ahora nos trae otro personaje muy distinto, pero con la misma fortaleza y determinación que la mayor de los Eren. Y en cuanto a Burak Deniz, muestra una gran capacidad para transmitir las emociones y contradicciones de Mahir. Es capaz de mirar embelesado a Canfeza y, al segundo, esa misma mirada se oscurece cuando recuerda el pasado.

El ogro del cuento

Y como en todo buen cuento, aunque sea en su versión de serie turca, también hay varios villanos a los que hemos odiado desde el primer segundo que los hemos visto en pantalla.

El primero, evidentemente es Kürşat, que, además de narcotraficante y asesino, es tan ruin que es capaz de entregar a su hija a un psicópata por una cuestión de negocios.

Kürşat anuncia a Canfeza su intención de casarla con un socio suyo | Nova

Pero, sin duda, Selim se ha ganado a pulso con una sola escena toda nuestra repulsión. Es frío, cruel, autoritario, malvado, maquiavélico… Y lo peor de todo es que también es hábil e inteligente. Dicho en otras palabras, no le gusta perder, sabe cómo jugar y no va a soltar la presa que ha atrapado: Canfeza.

Será, por lo tanto, un gran rival para Mahir que lo tendrá que enfrentar no solo como profesional (policía vs delincuente) sino también como hombre.

Una familia de extraños

Por si todo esto no fuera suficiente, Mahir tiene otro frente abierto en su familia paterna. No los ha visto en treinta años porque su padre se casó con su madre en contra de la opinión de los Yilmaz.

Pero ahora Mahir es clave para ellos. No es que lo quieran y deseen con todas sus fuerzas recuperar el tiempo perdido con su nieto. No. Lo necesitan para que sea el padre del hijo que espera la novia de su primo muerto.

En otro contexto, esto nos parecía totalmente surrealista, pero teniendo en cuenta nuestra experiencia en series turcas y si en En tierra lejana han casado a dos cuñados, ¿por qué no iban a forzar al nieto pródigo a casarse con la novia "viuda" de su primo?

Mahir es lo suficientemente maduro, inteligente y sensato como para no caer en los juegos de una familia que nunca se preocupó por él, pero también arrastra un dolor y un sentimiento de ausencia que puede empujarlo a querer ser parte de esa familia que nunca tuvo y tanto añoró. ¿Será capaz de soportar la presión? Su abuelo parece comprensivo y arrepentido de los errores del pasado, pero su abuela está decidida a imponer su voluntad.

Eso sí, en esta historia también hay buenas personas. La abuela de Canfeza vive para proteger a su nieta y la madre de Mahir es todo ternura. Su dolor es tan grande que ha creado su propia realidad en la que el amor y la felicidad son los protagonistas. Y el cariño, la comprensión y la dedicación de Mahir nos emocionan y nos confirman su calidad humana.

Por lo tanto, tanto Canfeza como Mahir tienen un camino tortuoso ante ellos, tanto como pareja como por separado. Ella tiene que lidiar con un padre capaz de todo por sus negocios. Él tiene que afrontar el intento de su familia de desconocidos por condicionar su vida. Y juntos tienen que intentar olvidar el pasado en este presente para construir un futuro común.

Los cuentos suelen tener un final feliz, pero en las series turcas todo es posible. ¿Cuál será el destino de Mahir y Canfeza? ¿Serán la luna y las estrellas más poderosas que el odio y el poder? ¿Podrá el amor borrar la sangre derramada?