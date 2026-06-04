Hablamos con el equipo de Cada día nace un listo: la ingeniosa comedia de acción de Arantxa Echevarría

Con motivo del estreno de Cada día nace un listo, la nueva película dirigida por Arantxa Echevarría, hemos podido charlar con el reparto y la directora para que nos cuenten todos los detalles de esta comedia que llega a los cines el 5 de junio dispuesta a jugar con la picaresca y los enredos cotidianos.

Lejos de tomárselo como un trabajo ligero por el hecho de ser una comedia, sus protagonistas, entre los que se encuentran Belén Rueda, Hugo Silva, Susi Sánchez, Diego Anido y Jaime Olías, nos han desvelado el enorme respeto y la dificultad que ha supuesto enfrentarse a este proyecto desde dentro, rompiendo el mito de que hacer reír es una tarea sencilla.

Tal y como nos han confesado los propios actores, el verdadero desafío de la producción ha sido dar con el tono idóneo, medir el ritmo de las escenas y clavar el "punch" de los diálogos. Aseguran que mantener esa precisión requiere un esfuerzo interpretativo que, en ocasiones, supera con creces la exigencia de un drama convencional.

Una de las grandes claves de la película reside precisamente en las directrices que Arantxa Echevarríamarcó en el set de rodaje. La cineasta nos ha contado cómo huyó desde el primer momento de la caricatura, obligando al reparto a abordar la historia desde la más absoluta seriedad y verdad de sus personajes. De esta manera, la comedia no surge de intentar hacer gracia a la fuerza, sino del contrapunto entre la seriedad de los protagonistas y la locura de las situaciones en las que se ven envueltos.

Este viernes, descúbrela en cines. Y más detalles en el vídeo.