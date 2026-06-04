Robert Pattinson reivindica sus músculos en The Batman tras las críticas a su cuerpo: "Entrenaba 2 veces al día"

Robert Pattinson no para de trabajar, acaba de estrenar The Drama junto a Zendaya y el próximo 17 de julio llega a los cines la película más esperada, La Odisea, donde Pattinson se pone a las órdenes de Christopher Nolan junto a Matt Damon, Tom Holland, de nuevo Zendaya o Anne Hathaway.

Ante el estreno de la peli, el actor ha hablado con GQ sobre sus nuevos proyectos y cuenta que dentro de poco iniciará el rodaje de The Baman: Parte 2 en Londres, la secuela de la primera entrega donde interpretó al superhéroe de DC.

Hablando sobre esto ha salido de nuevo la polémica que surgió en 2022, cuando se estrenó, sobre el físico poco trabajado en el gimnasio del británico.

Así, Robert reivindica, cansado de los comentarios, que entrenó mucho para el papel: "Todo el mundo decía: 'No has hecho nada de ejercicio'. Yo hacía ejercicio todos los días. Incluso después de eso, sigue pareciendo que no he hecho ejercicio. Entrenaba dos veces al día, como a las tres de la mañana".

Robert Pattinson en 'The Batman' | Warner Bros.

Para después, asegurar que él tiene parte de culpa en que este rumor se extendiera, ya que cuando le preguntaban decía que no gustaba entrenar, que no es cool: "Es que lo dije en una entrevista. ¡Estaba intentando parecer guay!".

Aún así, Pattinson asegura que The Batman no es una película exigente físicamente en comparación con La Odisea: "Nunca había visto a la gente tan agotada [trabajando en una película]".

"Empecé cuando llevaba un tercio de la película, y para entonces ya habían estado en dos países, y la gente parecía... al final de cada día, la gente estaba destrozada".