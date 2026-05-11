Hopper Penn, el nepo baby que no ha conseguido triunfar: La complicada vida del hijo de Sean Penn y Robin Wright

Ni ser hijo de Sean Penn y Robin Wright asegura triunfar en Hollywood, y el caso de Hopper Penn lo deja claro.

Ser "nepo baby" no siempre garantiza el éxito en la industria. Hopper Penn, hijo de dos grandes nombres como Sean Penn y Robin Wright, parecía tener el camino allanado para triunfar en Hollywood, pero su historia ha sido muy distinta a la que muchos imaginarían.

Durante su juventud, su vida estuvo marcada por problemas personales, desde la expulsión del instituto hasta las adicciones, llegando a un punto crítico en 2018 tras una sobredosis que puso su vida en riesgo. A partir de ahí comenzó una etapa de reconstrucción con rehabilitación, terapia y un intento de empezar de cero.

En lo profesional, ha participado en cine e incluso ha trabajado junto a su padre en Flag Day, pero su carrera no ha despegado como la de otros nepo babies como Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Lily Collins o Emma Roberts.

Su historia desmonta el mito de los 'hijos de' en Hollywood: Tener contactos te abre puertas… pero no te mantiene dentro. Descubre más en el vídeo.