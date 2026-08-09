¿Te acuerdas del niño de Boyhood? Ahora es bombero voluntario tras abandonar Hollywood: "Vivo en medio de la nada"

Ellar Coltrane creció ante las cámaras dentro de Boyhood, la película que Richard Linklater rodó durante 12 años y seguía principalmente a su personaje, Mason, desde los seis años hasta su llegada a la universidad.

La película convirtió a Coltrane en uno de los rostros jóvenes más reconocibles del cine independiente y recibió seis nominaciones a los Oscar, incluida la de mejor película. Sin embargo, el éxito no provocó que el actor quisiera convertirse en una estrella de Hollywood.

Más de una década después del estreno y a sus 31 años, ha explicado a Variety qué ha sido de su vida y por qué decidió tomar otro camino.

Ellar Coltrane en Boyhood | Cordon Press

"Vivo en medio de la nada y estoy bastante alejado del cine. He pasado página. Trabajo como obrero, soy bombero voluntario y actualmente estoy sacando mi licencia de técnico de emergencias médicas", ha comentado en la entrevista.

Eso sí, a pesar de haberse alejado de Hollywood, Coltrane ha asegurado que no ha renunciado por completo a la interpretación, ya que ha participado en algunos cortometrajes y proyectos independientes, aunque reconoce que no está interesado en regresar a la industria del cine.

"Echo de menos estar de rodaje, echo de menos colaborar. Simplemente aparecer en un gran set con un millón de productores como actor, no sé cómo hacerlo. Nunca me formé como actor. Richard y Ethan me formaron como colaborador y parte de la maquinaria de la película. Así que espero participar en más proyectos pequeños e independientes que me apasionen, porque tengo mucho que ofrecer", ha señalado.

Ellar Coltrane y Ethan Hawke | Gtres

Eso sí, a pesar de que el actor ha reconocido que disfrutó durante los años de rodaje, no llevaba especialmente bien la fama que llegó tras el estreno: "Cuando me hice famoso y andaba por ahí dando un millón de entrevistas y yendo a fiestas, no disfruté mucho de esa parte. Creo que lo gestioné bastante bien y salí de esa situación sin demasiados daños, pero es mucho. Ser actor infantil siempre es algo extraño".

El actor también ha recordado uno de los momentos más complicados del rodaje cuando llegó un día al set drogado bajo los efectos de la marihuana: "Ni que decir tiene que esa escena no llegó al montaje final. Nunca más volví a hacer algo así".

Después de la película de Linklater participó en títulos como The Circle, junto a Tom Hanks y Emma Watson, y en la miniserie The Good Lord Bird, donde volvió a coincidir con Ethan Hawke.