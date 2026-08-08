Sadie Sink habla abiertamente sobre su papel en Marvel y adelanta detalles de los X-Men: "Se está reuniendo un gran elenco"

Durante dos años, Sadie Sink ha tenido que guardar silencio sobre uno de los secretos mejor protegidos de Marvel. Ahora que SpiderMan: Brand New Day ha llegado a los cines, la actriz de Stranger Things ha hablado por fin de su personaje y de lo que le espera en el Universo Cinematográfico de Marvel. Así que cuidado con los spoilers de a continuación .

Sadie Sink y SpiderMan en un montaje | Gtres | Cordon Press

En una entrevista publicada por Vanity Fair, Sink ha adelantado algunos detalles sobre el futuro de los X-Men y de su personaje, Jean Grey.

Más allá de SpiderMan: Brand New Day, la actriz ha asegurado que la nueva versión de los mutantes, dirigida por Jake Schreier y prevista para 2028, va construyéndose "poco a poco"

No obstante, Internet está llenándose de rumores sobre los posibles fichajes del equipo y uno de los nombres que aparece en la lista es el de Kit Connor, confirmado recientemente como Scott Summers/Cíclope. Aunque según ha respondido la intérprete, no sabía qué era oficial.

"Es algo aparte. Me estoy enterando a través del director Jake Schreier. También hay muchos rumores en Internet, pero todo va tomando forma. Creo que el momento es muy emocionante, y la forma en que lo planearon es realmente ingeniosa, con la introducción de uno de los mutantes, un mutante muy importante, a través de SpiderMan. Creo que se está reuniendo un gran elenco, y creo que la gente estará muy emocionada cuando se anuncie todo", ha adelantado.

Sadie Sink en SpiderMan: Brand New Day | Sony Pictures

En otra entrevista para Entertainment Weekly, Sink ha señalado que es "genial" ser el centro de la reestructuración del universo mutante: "Creo que fue una decisión muy acertada empezar con una generación joven de mutantes. Es una perspectiva interesante, y ahora que el grupo se va formando, me entusiasma mucho la idea de formar parte de un equipo".

Además, ha afirmado que ha compartido varias audiciones con otros actores para comprobar si hay química entre sus personajes: "Es emocionante volver a meterme en el personaje y pensar: la conocimos en la película de SpiderMan en un momento muy difícil de su vida, así que ¿cómo será en el futuro? Con lo que ha aprendido, ¿cómo ha cambiado y quién es en esencia cuando no está buscando V-Max y atada a una silla y todo eso? Así que sí, por supuesto que he estado involucrada en descubrirlo.

Lo que está claro es que el personaje de Sink tendrá recorrido en Marvel y tiempo para desarrollar su evolución, una de las más complejas de la saga y que vimos de forma apresurada en las veriones que ofrecieron Famke Janssen y Sophie Turner.