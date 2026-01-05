¿Charlie Hunnam se ha casado en secreto? El actor habría confirmado su boda por error

Charlie Hunnam ha aterrorizado este año a la audiencia de Netflix con su estremecedora interpretación de Ed Gein. Un rotundo éxito para su carrera que le ha valido una nominación en los Critics Choice Awards; aunque finalmente no se llevara el premio a Mejor actor en una miniserie.

Durante la celebración de la gala, más concretamente en la alfombra roja, el protagonista de Sons of Anarchy ha despertado rumores sobre el estado actual de su relación con su pareja Morgana McNelis. Y es que, si bien no ha habido una boda al uso en las casi dos décadas que llevan juntos, ambos podrían haberse casado en secreto.

Charlie Hunnam y su pareja Morgana McNelis | Gtres

Cuando Hunnam ha compartido con los periodistas cómo ha pasado el día de Año Nuevo, el término utilizado para referirse a su, hasta la fecha, novia ha sido de lo más revelador.

"Lo pasamos con tranquilidad", comienza explicando: "Siempre me gusta celebrar el Año Nuevo el 1, en lugar del 31". Acto seguido, detalla cómo fue en esta ocasión: "Mi esposa y yo nos acostamos temprano, nos levantamos, hicimos una caminata preciosa y volvimos a casa con ciertas intenciones".

De este modo, en lugar de hablar de su novia, ha hablado de su "esposa". Un término que, por mucho que pueda resultar una mera confusión, se antoja demasiado concreto como para tratarse de un error.

Por el momento, ni Hunnam ni McNelis han hecho declaraciones al respecto. Por lo que, estén casados o no, el secretismo y la privacidad parece ser la guía que marca esta duradera relación.