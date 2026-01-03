¿Qué pasa con Erica, Murray o Vickie al final de Stranger Things 5? Los hermanos Duffer responden a su futuro incierto

Stranger Things ha dicho adiós con el final de su temporada 5, cerrados muchos arcos narrativos, pero también sembrando dudas entre los fans sobre el destino de varios personajes.

Ya sean claves o secundarios, algunos de ellos se han ganado un hueco en el corazón de los fans, como el caso de Murray, presente desde la temporada 3 o Vickie, la novia de Robin.

Cuidado con los spoilers del capítulo final a partir del siguiente párrafo.

Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 | Netflix

Aunque el último episodio de la serie ofreció un salto temporal de 18 meses en su epílogo para mostrar qué fue de la mayoría de los habitantes de Hawkins y de la pandilla, los futuros de algunos de los personajes que estuvieron en la batalla contra Vecna y el Azotamentes, como Erica Sinclair, Murray Bauman, el Sr. Clarke o Vickie no fueron contados explícitamente.

Así, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, han dado algunas pistas.

Sobre Erica, la hermana menor de Lucas, interpretada por Priah Ferguson, Ross Duffer señaló en Tudum que "ella puede cuidarse sola. Ahora tiene que terminar el bachillerato, pero es muy fuerte".

"Sin duda será la mejor estudiante de su clase. Puede ir adonde quiera", aseguró según ha recogido People.

Priah Ferguson como Erica en Stranger Things 5 | Netflix

En cuanto a Murray (Brett Gelman) y el Sr. Clarke (Randy Havens), cuya conexión en la recta final prometía algo más de momentos divertidos, los Duffer han señalado que "Murray seguramente está haciendo sus propias cosas raras y el Sr. Clarke probablemente sigue enseñando".

Del querido profesor de ciencias, que ha estado presente desde la temporada 1, dijo: "Creo que en el fondo, le encanta educar a los niños".

Murray (Brett Gelman) y el Sr. Clarke (Randy Havens) en Stranger Things 5 | Netflix

Otra incógnita ha sido Vickie, la enfermera novia de Robin y que ayuda a esconder a Max de los militares en el último episodio. Y es que, en el epílogo, el personaje interpretado por Amybeth McNulty no apareció ni fue mencionada en el cierre, lo que llevó a muchos espectadores a preguntarse sobre su paradero y su relación con Robin.

Los hermanos Duffer han asegurado a Entertainment Weekly que "depende de la audiencia decidir si ella y Robin todavía están juntas".

Robin (Maya Hawk) y Vickie (Amybeth McNulty) en Stranger Things 5 | Netflix

"¿Robin y Vickie siguen juntas? Quizás sí, quizás no", ha indicado Ross, aunque Matt explicó que "¿qué porcentaje de parejas siguen juntas después de irse a la universidad? Extremadamente bajo".

"Max y Lucas sobreviven porque su amor es muy profundo, pero muy pocos lo logran. Aunque nunca se sabe", ha concluido.