Hayden Panettiere comenzó en la vida pública a los 11 años, como estrella infantil en varias telenovelas en Estados Unidos. Más tarde, como actriz adulta, alcanzó mucha popularidad en series como 'Ally McBeal' o 'Heroes', y se consagró con 'Nashville', serie que acabó en 2018.

Pero entonces, cuando estaba en lo más alto, se retiró de los focos por diversos problemas que le han venido persiguiendo, y que le hicieron ir perdiendo su fama poco a poco, como le ocurría a su personaje en Nashville, Juliette Barnes.

Desde que su carrera empezó a perder fuelle, ha sido noticia por las denuncias de maltrato que puso a su ex Brian Hickerson, el cual acabó en la cárcel por ello en 2020. La actriz lo comunicó entonces en su cuenta de Twitter: "Estoy preparada para hacer mi parte y asegurarme de que este hombre nunca haga daño a nadie más". Después de que Hickerson abandonara la cárcel, se les pudo ver juntos en lo que parecía un acercamiento para retomar su amistad.

Ahora, Hayden ha dado una entrevista a People, anunciando que podría volver a 'Scream', y sincerándose por primera vez sobre los problemas de adicción que le han acompañado durante su carrera como actriz, y durante el parón que le siguió: "Estaba en la cresta de la ola y lo arruiné".

Ha contado que ya con 15 años le ofrecieron "pastillas de la felicidad": "No tenía ni idea de que aquello no estaba bien, ni de la puerta que me iba a abrir a las adicciones". Este problema le persiguió hasta sus últimos rodajes: "Me aliviaba que durante los rodajes las cosas funcionaban, pero fuera de ellos las cosas estaban fuera de control, y no podía vivir sin el alcohol y las drogas".

Cuenta que ha pasado por un largo proceso para alejarse de aquellas adicciones, sumado a una terapia tras la depresión postparto que sufrió al tener a su hija Kaya con su ex Wladimir Klitschko, que actualmente se encuentra combatiendo en Ucrania. "No ha sido fácil, ha habido muchas idas y venidas", comenta sobre el proceso, del que está orgullosa por haberlo superado: "No me avergüenzo, ni siquiera de las cosas más feas. Me siento muy realizada, y creo que la vida me dará una segunda oportunidad".

Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere | Getty Images

Hablando sobre su carrera, se ha remontado a 2014, cuando según cuenta, los problemas se agudizaron al interpretar con su personaje en 'Nashville' el embarazo que ella misma estaba viviendo. Explica cómo influyó en su depresión después de tener a Kaya: "Fueron años duros. No tenía la impresión de querer cuidar a mi hija, no quería pasar tiempo con ella. Asegura también que consiguió dejar de beber durante su embarazo, pero volvió después: "Fue solo una etapa gris en mi vida".

Su relación con Klitschko también se complicó con estos problemas. La pareja comenzó en 2009, pero sufrieron los problemas de Hayden cuando estos fueron a más: "Él no quería estar conmigo, yo no quería estar conmigo. Con los opiáceos y el alcohol me sentía feliz por algún momento, pero cuando se acababa me sentía incluso peor que antes de tomarlos. Era un ciclo de autodestrucción".

Llegados a ese punto, cuenta que para ella la decisión más difícil fue separarse de su hija y mandarla con Klitschko, después de separarse de él, a vivir a Ucrania: "Ha sido mi decisión más dura en la vida, pero quería ser una buena madre para ella, y eso al final implicaba dejarla ir".

En aquel momento, sus problemas con el alcohol y los opiáceos llegaron a su punto más alto: "Tenía espasmos al despertarme, y solo podía funcionar con el alcohol". Finalmente, esto le llevó a estar hospitalizada antes de comenzar su rehabilitación: "El doctor me advirtió, ya no era una veinteañera que pudiera dar marcha atrás".

Tras acabar su proceso de rehabilitación, la actriz asegura que le dieron las herramientas para poder seguir con su vida con normalidad y "pasar el bache", y ahora se encuentra en un buen momento, en el que asegura que retomará la actuación como Kirby en la próxima entrega de 'Scream'. "Es una elección diaria, y tengo que chequear que todo va bien conmigo habitualmente. Pero solo puedo estar agradecida por ser parte de este mundo otra vez, y nunca volveré a darlo por sentado".