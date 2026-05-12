El Festival de Cannes arranca más español que nunca con Almodóvar, Sorogoyen y Javier Calvo y Javier Ambrossi compitiendo por la Palma de Oro

La 79ª edición del Festival de Cannes arranca este 12 de mayo hasta el próximo 23 de mayo de 2026. Las películas españolas Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen y La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, competirán por la Palma de Oro. Ninguno de los cuatro directores ha sido reconocido hasta ahora con el máximo galardón del certamen galo.

Esta concurrencia de películas españolas en la sección oficial no se producía desde 1954 cuando, según la publicación Industrias del cine, compitieron hasta cuatro cintas: Aventuras del barbero de Sevilla, de Ladislao Vajda; Todo es posible en Granada, de Carlos Blanco y José Luis Sáenz de Heredia, Cómicos, de Juan Antonio Bardem; y Sangre y luces, de Georges Rouquier y Ricardo Muñoz Suay.

Sin embargo, nunca tres largometrajes españoles han competido por la Palma de Oro, ya que este galardón se concedió por primera vez en 1955.

El año pasado optaron al galardón dos metrajes españoles, Sirat, de Oliver Laxe, y Romería, de Carla Simón, pero la Palma de Oro fue para Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi. La única película española que hasta el momento ha ganado la Palma de Oro es Viridiana, de Luis Buñuel.

Amarga Navidad es un relato profundamente personal en el que Pedro Almodóvar vuelve a situar a un cineasta en el centro de la historia como ya hizo en Dolor y gloria. "Son los pesonajes que mejor conozco", argumentó el director en una entrevista a Europa Prees concedida con motivo del estreno de su largometraje el 20 de marzo. Con su película Almodóvar admitió que pretendía "zarandear un poco a esa figura totémica del director y ver sus debilidades y sus fallos".

La cinta está protagonizada por Barbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, que encarnan a los personajes principales de esta historia.

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, adapta una obra inacabada de Federico García Lorca en la que se cuentan las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y la actualidad). Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia.

Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Penélope Cruz, Lola Dueñas y Glenn Close encabezan el reparto de esta película original de Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia y la colaboración de Atresmedia Cine, que se estrenará en salas de cine españolas el 2 de octubre

El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, está escrita por Isabel Peña y el propio Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo. Su protagonista es también un director de cine, Esteban Martínez, una leyenda tanto por sus películas como por su pasado de violencia y excesos. Para su nuevo proyecto le ofrece un papel a su hija Emilia con el pretexto de ayudarla en su estancada carrera de actriz. La convivencia del rodaje dará lugar a una intimidad que no tenían desde hace años, pero también reavivará viejos dolores que nunca se curaron. La cinta llegará a los cines el 26 de agosto.

Su director, Rodrigo Sorogoyen, ha expresado su satisfacción por la nominación de El ser querido en Cannes. "Participar es como si se cerrara un círculo", ha indicado en declaraciones distribuidas por Movistar en alusión al contacto que mantuvo en 2022 con Javier Bardem en Cannes para proponerle participar en su siguiente proyecto.

"Le explicamos que solo teníamos unas pocas líneas escritas, un tema que nos interesaba y un universo concreto. Pero, sobre todo, que contábamos también con Victoria Luengo, la otra actriz para quien escribimos El ser querido", ha explicado el director.

"Javier (Bardem) nos recibió en el Hotel Martínez y empezó ahí el viaje que nos ha llevado hasta aquí. Solo podemos decir que estamos igual de agradecidos que de ilusionados por cerrar el círculo cuatro años después en el mismo lugar donde nació todo", ha concluido Sorogoyen, quien se ha comprometido a disfrutar de "cada minuto" que le regale el festival.

Ninguno ha obtenido aún la Palma de Oro

Aunque ninguno de los tres realizadores ha obtenido hasta ahora la Palma de Oro en Cannes, Pedro Almodóvar si ha sido reconocido en el certamen con premios como el de Mejor Director por Todo sobre mi madre en 1999 y Mejor Guión por Volver, en 2006. Antes de este año, el cineasta manchego ya ha participado en la sección oficial de Cannes en seis ocasiones.

Por su parte, Rodrigo Sorogoyen optó también a la Palma de Oro en 2022 por As bestas. Mientras, esta será la primera participación de Javier Calvo y Javier Ambrossi en la sección oficial.