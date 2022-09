La actriz Hayden Panettiere ha pasado por muchos problemas de adicciones y salud mental desde que saltó a la fama con 'Heroes'.

Con la serie 'Nashville' terminó por convertirse en un icono internacional, aunque pronto su trama de estrella con problemas comenzó a reflejar su vida real.

Recientemente la actriz se sinceró sobre cómo "no podía vivir sin el alcohol y las drogas", y también pasó por una complicada relación de abuso con su ex Brian Hickerson.

Ahora ha acudido al programa de Jada Pinkett 'Red Table Talk', donde ha hablado más sincera que nunca sobre el momento en que tuvo que renunciar a la custodia de su hija y cómo conserva la "esperanza" de que cambie el acuerdo.

Su hija Kaya, con su ex Wladimir Klitschko, tiene ahora 7 años y vive con su padre ucraniano. Según cuenta Panettiere la pequeña "nunca ha vuelto a California" desde que se la llevó, cuando ella pasaba por un mal momento personal y una depresión postparto.

Hayden explica que la ha visto recientemente, después de que se mudara "fuera" porque "era peligroso" estar en Ucrania con la guerra.

"Yo voy allí... desearía que pudieran traerla también de visita". Sin embargo, reconoce que no ha "visto ninguna pista" de que eso vaya a cambiar según el acuerdo de custodia.

"Se me ha dicho que puedo ir y verla en cualquier momento. Solo tengo que mantener la esperanza de que algún día sea lo suficientemente mayor para que su opinión se respete un poco más y se escuche lo que quiere, y que habrá más proactividad por ese lado", deja caer.

La actriz también relata el momento que le "rompió el corazón" en el que tuvo que firmar la custodia total de la pequeña a su exprometido, Klitschko. "Fue un shock, lo más desgarrador que he tenido que hacer".

Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere | Getty Images

"Ella ya estaba allí [en Ucrania] en un país donde su tío es alcalde y son iconos. Es un país de dominio masculino, y no había mucho que yo pudiera hacer", reclama.

No obstante Panettiere insiste en que considera a su ex un "padre fantástico" y que está haciendo lo correcto, pero reconoce que le gustaría que "entendiera hasta qué punto" la separación de Kaya de su madre le afectará en el futuro.

"Los niños necesitan a su madre. Nunca la he puesto en peligro ni hecho nada que le perjudicara, en este país, nunca me quitarían un hijo. Nunca hubiera pasado", afirma tajante. "Como ella estaba allí, me pusieron contra la espada y la pared".

Además Hayden expresa su preocupación por cómo afecte a la niña, que ya ha mostrado signos de "reacción traumática" a la separación, y cuenta con la voz quebrada "Kaya está yendo por ahí preguntándole a otras mujeres si las puede llamar Mami. Eso es un grito de ayuda", afirma.