The Core School conecta a la nueva generación del cine con los grandes referentes de la industria audiovisual

The Core School, escuela de referencia en formación audiovisual perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, celebró la primera edición de su Evento Escuela de Cine en la sede de la SGAE, reuniendo a profesionales del sector, alumnado y antiguos estudiantes en una jornada orientada a acercar la realidad de la industria audiovisual desde dentro.

Durante la apertura del encuentro, Mercedes Agüero —decana de The Core— destacó el objetivo inspirador de la jornada, "Hoy no solo celebramos el cine, celebramos el aprendizaje continuo y os animo a todos a salir de aquí con muchísima inspiración y ganas de dar el siguiente paso en vuestro futuro profesional".

La jornada arrancó con la proyección de dos cortometrajes desarrollados por alumnos de The Core, Orfeus y El Ascensor, ambos con recorrido en festivales y concebidos dentro del modelo formativo práctico de la escuela.

El evento continuó con dos mesas redondas en las que profesionales de referencia compartieron su experiencia y analizaron las claves del desarrollo de proyectos audiovisuales.

La primera mesa contó con la participación de Jaime Ortiz, director de Atresmedia Cine; Manuel Guevara, alumni de The Core y director del corto Orfeus; Daniel Ibáñez, nominado al Goya como Mejor Actor Revelación; Arantxa Echevarría, directora, guionista y productora de cine y televisión; y Rodrigo Mesonero, vicedecano del área de contenidos de The Core. Durante el encuentro, los ponentes abordaron cuestiones relacionadas con el proceso creativo, el acceso a la industria y el papel de los festivales como plataforma de lanzamiento para nuevos talentos.

Desde la perspectiva de la producción, Jaime Ortiz explicó qué busca actualmente la industria en los nuevos proyectos audiovisuales: "Buscamos historias pegadas a la actualidad, que generen conversación, con personajes únicos. Que conecten con lo que está pasando y con lo que empatizamos".

La directora, guionista y productora Arantxa Echevarría reivindicó el valor del cortometraje como puerta de entrada al sector audiovisual: "Los cortos son la base. Si no los hubiera hecho, jamás le habría ofrecido a Jaime una comedia". Además, recordó el papel decisivo que tuvieron los festivales en su carrera profesional.

Por su parte, Rodrigo Mesonero puso el foco en el valor de la conexión directa con el sector profesional como uno de los pilares de The Core: "Puedes aprender en todos lados, pero cuando empiezas lo que buscas son oportunidades. Cada clase es networking".

Daniel Ibáñez compartió su experiencia tras dirigir su primer cortometraje, reflexionando sobre la importancia de la vocación y la necesidad de "mostrar" el trabajo creativo: "Tener una vocación es un lastre y una fortuna, pero te anima a llamar a puertas, a estar atento, con los oídos bien abiertos, y no demostrar, sino mostrar".

La segunda mesa reunió a Raúl Torquemada, director de Madrid Film Office; Javier Vidaurreta, vicedecano del área de tecnología audiovisual, comunicación y medios en The Core School; Claudia García, alumni de The Core y directora del corto El Ascensor; y nuevamente a Arantxa Echevarría, quienes analizaron el papel de las instituciones, la innovación tecnológica y las oportunidades de desarrollo en la industria audiovisual.

Raúl Torquemada presentó datos actualizados de un estudio elaborado junto a la Universidad Autónoma de Madrid desde Madrid Film Office, que pone de manifiesto el fuerte impacto económico del sector audiovisual en la Comunidad de Madrid. Según este informe, entre 2021 y 2024 el rodaje de largometrajes y series generó un impacto económico total de 1.541,9 millones de euros. Durante ese periodo se desarrollaron 415 proyectos audiovisuales —173 largometrajes y 242 series—, que generaron más de 100.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. A este impacto se suma el sector publicitario audiovisual, que en 2023 aportó 212 millones de euros y situó a Madrid como el principal polo de rodajes publicitarios en España.

Asimismo, subrayó la necesidad de diversificar los perfiles profesionales: "A todos les gusta ser director o guionista, pero en la cadena de valor hay oficios muy interesantes como producción, dirección de fotografía, edición, sonido o producción virtual, entre otros".

Por parte de The Core, Javier Vidaurreta destacó el modelo de acompañamiento integral que ofrece la escuela en el desarrollo de proyectos audiovisuales: "Lo que aporta la escuela es seguimiento y acompañamiento. Estás entrenando durante meses".

La jornada sirvió también para poner en valor el modelo formativo de The Core, basado en el desarrollo de proyectos reales y el contacto constante con profesionales en activo. Los estudiantes trabajan en cortometrajes con presupuesto asignado y recorren todas las fases de una producción audiovisual profesional, desde el desarrollo creativo hasta la exhibición final.

Este proceso culmina con el The Core Film Fest, una gala en la que se proyectan los trabajos realizados por los alumnos en una sala emblemática del centro de Madrid. En su primera edición se presentaron nueve cortometrajes, algunos de los cuales ya han iniciado su recorrido en festivales nacionales e internacionales.

La iniciativa se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido del sector audiovisual, impulsado por el aumento de la producción y la demanda de contenidos para múltiples plataformas. Un escenario que refuerza la necesidad de profesionales creativos y técnicos altamente cualificados, y que consolida la apuesta de The Core por una formación práctica, conectada con la industria y alineada con la realidad del mercado audiovisual.