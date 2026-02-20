¿Eric Dane rodó la temporada 3 de Euphoria antes de su muerte? Esto es lo que se sabe

La muerte de Eric Dane a los 53 años, apenas diez meses después de revelar que sufría ELA, ha dejado en shock a sus seguidores. El actor, conocido por su papel en Anatomía de Grey, tenía varios proyectos entre manos y tras su fallecimiento muchos se preguntan si aparecerá en la temporada 3 de Euphoria.

En la serie de HBO, Dane interpretó a Cal Jacobs, padre de Nate Jacobs (Jacob Elordi), y era una de las piezas clave después del desarrollo de su personaje al final de la segunda entrega.

Eric Dane y Jacob Elordi en Euphoria | HBO

Atendiendo a las palabras del propio intérprete, todo indica que sí saldrá en la última temporada de la serie, tal y como señaló a People poco después de su diagnóstico.

"Me siento afortunado de poder seguir trabajando y espero volver al set de Euphoria la próxima semana", confesó en abril de 2025, poco antes de comenzar el rodaje. De hecho, tras la emisión del final de la segunda temporada en 2022, Dane declaró a Variety que su personaje regresaría con un arco argumental de "redención".

Eric Dane como Cal Jacobs en 'Euphoria' | HBO Max

Poco después de la noticia de su muerte, el creador de Euphoria, Sam Levinson, ha rendido un homenaje al actor a través de un comunicado: "Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición".

Junto a ello, un portavoz de la plataforma de streaming añadió que "era increíblemente talentoso y HBO tuvo la suerte de trabajar con él en tres temporadas de Euphoria".

Eric Dane en 'Euphoria' | HBO

Además, la participación de Dane en el cierre de Euphoria podría ser la última vez que le veamos en pantalla junto al papel que interpretó en un episodio de Brilliant Minds, un bombero paciente de ELA.

Sin embargo, no está claro cuánto material llegó a grabar ni cuál era el peso real de su personaje en los nuevos episodios ya que la serie ha sufrido varios retrasos en los últimos años.