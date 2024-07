La gran sorpresa de La Casa del Dragón: Ya hemos conocido a los dragones de Daenerys en Juego de Tronos

La Casa del Dragón poco a poco va calentando motores para la conocida como La Danza de los Dragones, donde el bando de los Negros, con Rhaenyra el frente, y el bando de los Verdes, con Alicent Hightower a la cabeza, se enfrentarán por el Trono de Hierro.

En el episodio 2x03 de la serie, llamado el Molino Ardiente, se han presentado importantes tramas que tendrán sus consecuencias posteriormente. Una de ellas es el momento en el que Aemond Targaryen aparece completamente desnudo en un burdel después de ser humillado por su hermano Aegon.

Aunque, si hay una escena que ha emocionado a los fans de Juego de Tronos ha sido el instante en el que Rhaenyra comunica a Rhaena Targaryen, una de las hijas de Daemon, que tiene que abandonar Rocadragón junto a sus 3 hijos menores Joffrey Velaryon y Aegon y Viserys para protegerlos ante una posible amenaza.

Phoebe Campbell, Bethany Antonia, Emma D'Arcy como Rhaena, Bella y Rhaenyra en La Casa del Dragón | Max

Así, Rhaena tendrá que viajar hasta el Valle para después intentar llegar a su destino final Pentos. Una idea que no entusiasma a la joven, aunque lo que desconoce en este momento es que en sus manos tiene una importante tarea que será crucial 200 años después.

Y es que, junto a ellos viajan los dos dragones más jóvenes de la familia, Tyraxes y Stormcloud, y cuatro frágiles huevos de dragón que hay que cuidar con delicadeza ya que son el futuro de la familia Targaryen y su posición como jinetes de dragón.

Al ver que tres de estos cuatro huevos uno era verde, otro dorado y otro rojo se ha especulado que podrían ser los que todos conocemos de Juego de Tronos y que hereda Daenerys. Pues bien, tras el episodio la directora de La Casa del Dragón Geeta Vasant Patel ha confirmado a Mashable que, efectivamente, son Drogon, Rhaegal y Viserion.

"Esos son los huevos de Daenerys", afirma. "Todos los que trabajamos en esta serie somos grandes fans de Juego de Tronos, por lo que fue muy emocionante rodar esa escena".

En los libros la historia que plasma George R.R Martin sobre los huevos de Daenerys es diferente, o por lo menos no se ha mostrado en La Casa del Dragón, ya que no es muy precisa. Se sabe que estos huevos de dragón llegan a Essos antes de la Danza de los Dragones después de que la noble Elissa Farman los robara de Rocadragón cuando acaba en malos términos su relación con la Princesa Rhaena Targaryen (a la que no hay que confundir con Rhaena de La Casa del Dragón).

Después, Elissa vende los huevos en Braavos y aquí se le pierde la pista. Por lo que puede ser volvieran a Rocadragón o que esto haya sido una licencia de los guionistas para tener este easter egg con Juego de Tronos.

Lo que ya sí sabemos por la propia historia de Juego de Tronos es que los huevos acaban en posesión del comerciante Pentoshi Illyrio Mopatis quien es el encargado de dárselos a Daenerys en el piloto de JDT.