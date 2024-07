El actor de Aemond, sobre su desnudo frontal en La Casa del Dragón y su significado: "Es un cambio visceral"

La Casa del Dragón vuelve una semana más con un nuevo episodio de su segunda temporada donde los espectadores han sido testigos de momentos intensos y reveladores que continúan desarrollando la trama de la serie.

En el episodio 2 se exploró la compleja relación de Aemond Targaryen con sus propios demonios y traumas, llevándolo a un burdel en una escena cargada de significado emocional. Este evento antecede a las impactantes revelaciones del 2x03, donde Aemond tiene un encuentro que expone aún más las profundas heridas del joven Targaryen. Si no has visto el episodio, ten cuidado, ya que a continuación vienen SPOILERS .

Desembarco del Rey vuelve a ser el escenario de una noche llena de excesos y secretos oscuros. En el último episodio, Aegon se embarca en una noche de borrachera y libertinaje junto a sus amigos de la guardia real, con la sorpresa de encontrar a su hermano, Aemond Targaryen, en una situación extremadamente vulnerable. Aemond, interpretado por Ewan Mitchell, es encontrado acurrucado desnudo junto a la madame del burdel, tras las risas y mofas de su hermano al ver al guerrero más peligroso de todo el reino en una situación de debilidad, Aemond se levanta y abandona el lugar con una actitud prepotente mostrando su cuerpo desnudo en un intento de mostrar de fortaleza.

Mitchell ha hablado sobre este momento en una entrevista con Variety: "Necesita un poco de amor. Es un niño roto, necesita a alguien que lo arregle. La temporada 1 fue una serie llena de personajes grises moralmente comprometidos. Quería presentar un personaje que, en esos tres episodios, su vida fue simplemente una oscuridad total".

El actor habló también sobre la relación de su personaje con su madre, Alicent Hightower: "Alguien me preguntó el otro día si pensaba que Aemond tenía problemas con su madre o no. No sé si tenía problemas con su madre o solo quería que su madre lo amara un poco más. Al crecer, nunca sintió realmente ese amor incondicional. Tuvo que encontrar sustitutos en otro lugar. Lo encontró en su dragón, Vhagar, y también con la madame. Pero si es suficiente o no, es cuestionable".

La directora del episodio Geeta Patel compartió cómo abordaron esta escena íntima y delicada. "Ewan es un gran actor. Entiende lo que tiene que hacer para interpretar a Aemond. Cuando hablé con él sobre la desnudez, le dije: 'Repasemos la historia. Si no te sientes cómodo estando desnudo, entonces no lo harás'. Ambos estábamos de acuerdo en ese sentido".

Patel explicó cómo llegaron a la decisión de filmar la escena con desnudez total: "Aemond estaba herido. Fue intimidado cuando era pequeño. Desde que estaba herido, creó una personalidad que era exactamente lo contrario de cómo se sentía. Ese cambio, de alguien vulnerable a literalmente ponerse su armadura, era lo que buscábamos en esa escena. Es una de las pocas veces que ves al niño pequeño en él y ves el dolor en él. Lentamente comienza a ponerse su armadura y cuando se levanta, el hecho de que no le importe que veas su pene es un cambio visceral muy fuerte. Ewan dijo: 'Quiero estar completamente desnudo en ese momento. Es importante para mí porque ese es mi personaje. Eso es lo que él haría'. Y eso es lo que hicimos."

Con cada episodio, La Casa del Dragón continúa explorando las profundidades emocionales de sus personajes, ofreciendo a los espectadores una narrativa rica y compleja que promete más sorpresas en los próximos capítulos.