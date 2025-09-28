Matthew McConaughey se tomó un descanso de 8 años de su madre por filtrar información privada a la prensa: "No pudo evitarlo"

Matthew McConaughey ahora está muy unido a su madre, Mary Kathleen "Kay" McConaughey, pero hubo un tiempo en el que estuvo algo separado de ella.

El actor ha revelado en una nueva entrevista con People que tuvo que tomarse un "pausa" de casi una década de ella debido a que le contaba aspectos de su vida privada a la prensa.

Matthew McConaughey y su madre Kay en 2025 | Gtres

"Tuvimos unos ocho años en los que tuve que tener conversaciones breves con ella en nuestras llamadas dominicales porque compartía mucha información. Le contaba algo el domingo entre hijo y madre, y el martes lo leía en las noticias o lo veía en el periódico local. No podía evitarlo", explicó el actor al ser preguntado por cómo había cambiado la relación con su madre en los últimos años.

Matthew McConaughey y su madre Kay en 2005 | Gtres

"Estábamos en una pausa", señaló Kay. "Unos ocho años después de eso, me estabilicé lo suficiente con mi propia posición y fama como para pensar: '¿Sabes qué? Mi mamá puede decir lo que le dé la gana'. Ahora es mucho más divertido", aseguró Matthew, añadiendo que "ahora somos más cercanos".

Madre e hijo son ahora uña y carne y, a sus 93 años, Kay debutó en el cine recientemente junto a su nieto Levi, y el propio Matthew en la película Laberinto en llamas.