Norman Reedus hace un balance en Málaga de su evolución en estos 15 años tras The Walking Dead interpretando a Daryl Dixon

La serie The Walking Dead: Daryl Dixon, que vuelve a situarse en un mundo tras el apocalipsis zombi, ha presentado su nueva temporada en la San Diego Comic-Con de Málaga con la presencia de gran parte de su elenco, encabezado por Norman Reedus y Melissa McBride.

Redus ha afirmado en rueda de prensa que ha "aprendido muchas cosas" en estos 15 años desde la primera temporada de la serie en 2010, como "la ética del trabajo al compartir con los mismos actores tanto tiempo, por lo que hay una relación importante".

Para el actor estadounidense, la historia "tiene que ver con el sacrificio". "Nos han quitado todo en nuestra vida, y hay que plantearse qué vamos a hacer", ha señalado.

Considera que su personaje ha tenido la oportunidad de desarrollarse a lo largo de las distintas temporadas, y ha apuntado que tanto él como Melissa McBride tienen papeles "en los que en todo momento se bordea la locura".

La propia McBride ha indicado que, con el trabajo de ambos en esta serie, plantean "qué ha sido de la humanidad después del apocalipsis zombi", y cómo van "a sobrevivir".

El elenco cuenta además con participación española, representada en la Comic-Con por Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Alexandra Masangkay y Hugo Arbués, que han estado acompañados además por la actriz argentina Candela Saitta.

Noriega ha dicho que los actores españoles están "muy contentos y orgullosos" de haber participado "en una serie tan consolidada, con tantos millones de fans y con tantos años de recorrido".

"Ha sido un reto incrustarnos en ese paisaje. Nos encanta la serie, porque es una reflexión sobre el ser humano. Los zombis son en realidad una excusa para hablar del ser humano", ha añadido Noriega.

Óscar Jaenada ha resaltado "el buen ambiente de trabajo que han creado Norman y Melissa, que han desviado el foco de ellos", lo que ha permitido que el resto de actores se hayan sentido "más unidos".

Para Candela Saitta, fue "muy enriquecedor para todos" este trabajo, por el que se sienten "muy agradecidos". "Espero que se vea el amor que pusimos todos durante todos estos meses de rodaje", ha agregado la actriz argentina.

La barcelonesa Alexandra Masangkay encarna a Paz, un personaje del que ha destacado su "resiliencia y valentía". "Personalmente, en los momentos bajos, recurro al recuerdo del personaje. Me llevo eso de Paz", ha asegurado.

Por su parte, Hugo Arbués considera que habitualmente "no se hacen personajes tan complejos, con una evolución tan amplia", y se siente "agradecido por poner un granito de arena a un universo tan complejo como el del apocalipsis zombi".