Arnold Schwarzenegger recuerda su pasado en España en la SDCC de Málaga junto a Antonio Banderas: "Es como volver a casa"

Arnold Schwarzenegger ha adquirido el estatus de leyenda del cine gracias a sus míticas películas de acción como Terminator, Conan, el Bárbaro o Predator.

El actor también conquistó el mundo del culturismo y la política, siendo gobernador de California, y disfruta viendo cómo algunos de sus hijos siguen sus pasos en la actuación.

Sin embargo, antes de todo ello, el intérprete tuvo que luchar por una carrera que comenzó en España, donde rodó Conan, el Bárbaro y ahora ha vuelto al país donde empezó a asomar en la industria de Hollywood y al que siempre ha estado agradecido.

Schwarzenegger ha puesto el broche de oro a la San Diego Comic-Con de Málaga en un evento presentado por Álex de la Iglesia que ha contado con la participación de Antonio Banderas, que ha rememorado anécdotas como cuando ambos se conocieron, con el malagueño "preparándole una paella en su casa, que, además, le gustó".

Arnold Schwarzenegger. Álex de la Iglesia y Antonio Banderas en la San Diego Comic Con de Málaga | EFE

Entre aplausos a cada mención al nombre de Schwarzenegger y gritos de "¡Arnold! ¡Arnold!", Banderas ha tenido unas bobitas palabras con su coprotagonista de Los mercenarios 3, quien para él "no es solamente un actor, una estrella, un político; una leyenda del cine internacional y encima es encantador".

"Nunca olvidaré mis inicios", ha pronunciado Schwarzenegger según ha recogido EFE. "Para mí, esto es como volver a casa. Porque aquí filmé Conan, el Bárbaro hace 45 años, aquí en España", ha recordado por su parte el actor austriaco, recordando su paso por ciudades como Almería o Segovia para filmar el éxito de acción de 1982.

Álex de la Iglesia, Arnold Schwarzenegger y Antonio Banderas en la San Diego Comic Con de Málaga | Junta de Andalucía

Junto a un emocionado Álex de la Iglesia, que ha reconocido que "no se podía creer que estuviera hablando con el mismísimo Schwarzenegger", el intérprete ha puesto en valor el trabajo de los directores con los que ha trabajado. "Les doy las gracias por mi carrera porque ésta no ha salido de la nada, yo no he salido de la nada, me han hecho directores geniales, estos grandes actores y estos grandes fans", ha reconocido.

"Han sido 50 años de diversión, no puedo imaginar nada mejor y solo puedo dar las gracias, porque si estoy aquí, es por los fans", ha destacado Arnold, antes de resumir el secreto de su carrera y su éxito internacional: "Para mí siempre se ha tratado de cómo entretener al público, a todo el público, y por eso me hice ciudadano del mundo".

Por último, el actor ha reflexionado con un mensaje inspirador al reconocer que "no hay que mirar al otro como un enemigo, porque no hay enemigos, y nadie debería odiar a otra persona por pensar diferente". Y, cómo no, ha deleitado al público con algunas de sus frases más icónicas en español como "hasta la vista, baby" o "y recordad. Volveré".