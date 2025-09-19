Los actores de El verano en que me enamoré revelan detalles de la película tras la serie: "Hay otro gran hito para Belly"

Recién emitido el final de su temporada 3 se ha confirmado la producción de una película. El elenco de El verano en que me enamoré ya mira al futuro de la historia que ha conquistado amillones de espectadores en Prime Video.

Lola Tung (Belly), Christopher Briney (Conrad), Gavin Casalegno (Jeremiah), protagonistas de la ficción, y la creadora y autora Jenny Han se han reunido para hablar del desenlace de la serie, por lo que si continúas leyendo avisamos de que habrá spoilers, y del próximo proyecto en marcha.

Belly, Conrad y Jeremiah en The Summer I Turned Pretty | Prime Video

Durante tres temporadas de intensos altibajos, los fans de El verano en que me enamoré se debatían entre los dos hermanos Fisher y han vivido junto a Belly la eterna duda: ¿con quién se quedará, Conrad o Jeremiah?

Finalmente, el desenlace dejó clara la elección de Belly: su corazón siempre estuvo con Conrad.

Durante la entrevista, la escritora ha adelantado que la película supondrá un nuevo capítulo en el viaje de la protagonista: "Puedo decir que hay otro gran hito para Belly, así que continuaremos con ese viaje", afirmaba a Today.

"Aún es demasiado pronto para decirlo", decía Jenny sobre la fecha de estreno, añadiendo que ya había terminado un borrador del guion y descartando que el estreno sea el próximo año.

Por su parte, Christopher ha asegurado que no le había sorprendido que Belly acabase con Conrad: "Siempre tuve la sensación de que así iba a suceder", explicaba el actor.

La música de Taylor Swift, presente a lo largo de las tres temporadas, también ha sido tema de conversación, y es que Jenny ha explicado el motivo de darle ese gran espacio.

"Solo diré que Taylor es una narradora increíble, y su música es tan evocadora y emotiva que podemos echar un vistazo a los pensamientos internos de Belly con su música", aclaraba.

En un comunicado difundido por Prime Video, Han subrayaba que la película supondría el cierre definitivo de la saga: "Queda otro gran hito en el viaje de Belly", repetía, "y pensé que solo una película podría darle el reconocimiento que merece".

De hecho, la creadora ya había insinuado el futuro de la historia en los créditos finales de la temporada 3, donde se leía: "Tal vez nos volvamos a encontrar un verano en Cousins".