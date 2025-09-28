La mujer de Eric Dane confiesa lo mucho que están sufriendo sus hijas por la enfermedad de su padre: "Es desgarrador"

Eric Dane impactó a sus fans tras revelar el pasado abril que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Una enfermedad muy dura que no tiene cura.

El actor de Anatomía de Grey o Euphoria ha compartido en diversas entrevistas cómo está llevando la enfermedad, rompiendo a llorar en una de ellas.

Eric Dane, actor de Euphoria | Gtres

Desde entonces, el estado del intérprete ha empeorado y aseguró en verano que su brazo derecho ya no le respondía y que temía por sus piernas.

No obstante, Dane puede contar con el apoyo de su familia, tal y como ha contado su todavía esposa, la actriz y modelo Rebecca Gayheart, con la que tiene dos hijas.

Dane y Gayheart se casaron en 2004 y, tras solicitar el divorcio en 2018, la pareja canceló la separación siete años después, por lo que legalmente siguen juntos.

Ahora, Gayheart ha dicho a People que ella y sus dos hijas (Billie, de 15 años, y Georgia, de 13) "se lo están tomando día a día".

"Contamos con algunos terapeutas profesionales que nos están ayudando y simplemente estamos tratando de tener algo de esperanza y hacerlo con dignidad, gracia y amor", dijo. "Es desgarrador. Mis hijas están sufriendo muchísimo y solo estamos intentando superarlo. Es un momento difícil", añadió.

Eric Dane con su exmujer Rebecca Gayheart y sus hijas Billie Beatrice y Georgia Geraldine en 2017 | Cordon Press

"No creo que esté en un punto donde pueda sacar algo positivo de mi vida. Todavía no he llegado a ese punto", confesó sobre su estado actual. "Definitivamente estamos lidiando con algo que nos ha unido a todos, y Eric siempre será mi familia, estemos casados ​​o no, vivamos en la misma casa o no, pero sí, estamos más unidos, pero no nos gusta la razón", explicó.

"Es una enfermedad horrible y ojalá hubiera una cura. Espero que la encuentren pronto, porque es muy triste", añadió.

Eric Dane y Rebecca Gayheart | Gtres

Paralelamente, Dane ha dado que hablar debido a su vida sentimental ya que se pensaba que el actor había vuelto con su exmujer, Rebecca Gayheart, en un primer lugar, pero en la premiere de su serie, Countdown, Eric apareció de la mano con Janell Shirtcliff.

Unas imágenes que sorprendieron a su anterior relación, la actriz Priya Jain, ya que al parecer estaban juntos en ese momento.