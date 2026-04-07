El actor de Dewey rechazó "mucho dinero" y se negó a volver a Malcolm in the Middle: este es el motivo

El regreso de Malcolm in the Middle está generando una enorme expectación, pero también una gran sorpresa: uno de sus personajes más queridos no estará en esta nueva etapa. Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey en la serie original, ha rechazado participar en el revival incluso después de recibir lo que sus compañeros han descrito como "mucho dinero".

Según han revelado miembros del reparto en una reciente entrevista con The Guardian, el actor, que ahora tiene 34 años, decidió mantenerse alejado del proyecto porque lleva años retirado de la interpretación.

Los protagonistas de Malcolm in the Middle | Cordon Press

De hecho, su vida actual poco tiene que ver con Hollywood. Sullivan dejó la actuación hace más de una década y ha optado por un camino completamente distinto, centrado en su formación académica y una vida lejos del foco mediático.

El revival, titulado Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair (De mal en peor), cuenta con el regreso de la mayoría del elenco original, incluyendo a Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek. La historia retomará a Malcolm ya adulto, ahora con su propia hija, en una nueva reunión familiar marcada por el 40º aniversario de sus padres.

Ante la negativa de Sullivan, el papel de Dewey ha sido recasteado y será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark en esta nueva versión.

Lejos de generar conflicto, la decisión ha sido respetada por sus compañeros, que aseguran que siempre supieron que no regresaría. Y es que, aunque el revival llevaba años gestándose, el propio actor nunca ha mostrado interés en retomar su carrera interpretativa.

Su caso contrasta con el entusiasmo del resto del reparto, que sí ha querido volver a dar vida a esta caótica familia que marcó a toda una generación. Pero también deja claro algo poco habitual en la industria: no todo se compra con dinero, ni siquiera cuando se trata de uno de los regresos televisivos más esperados de los últimos años.