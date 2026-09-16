Revelan la causa de la muerte del actor porno Christian Styles tras encontrarlo sin vida a los 29 años

Se han dado a conocer los detalles sobre la repentina muerte de la estrella del cine para adultos y creador de contenido Christian Styles.

Según el informe de la autopsia del médico forense del condado de Wayne, obtenido por PEOPLE tras la investigación policial, el joven de 29 años (cuyo nombre real era Zachary Christian Jaghab) falleció a causa de una intoxicación accidental por alcohol y mitraginina.

El informe toxicológico determinó que Jaghab presentaba una tasa de alcohol en sangre del 0,168% combinada con una concentración de mitraginina de 87 ng/ml.

Esta última sustancia es el principio activo del kratom, un suplemento herbal utilizado habitualmente para aumentar la energía y aliviar el dolor, pero que conlleva un severo riesgo de adicción y alerta sanitaria.

El propio médico forense subrayó en el documento que la mezcla de ambos elementos "aumenta el riesgo de muerte súbita". Asimismo, las autoridades hallaron en la escena frascos de kratom junto a Lexapro, un antidepresivo bajo receta, señalando que el actor arrastraba un historial prolongado de adicciones y consumo de sustancias.

El trágico hallazgo se produjo el pasado 20 de agosto en Canton (Michigan). Según la reconstrucción de los hechos, sus padres lo visitaban cada hora debido a su delicado estado. Tras ser visto con vida por última vez sobre las 15:00 de la tarde, sus padres lo encontraron inconsciente poco después.

El jefe de policía de Canton, Joseph Bialy, confirmó que los agentes acudieron de urgencia tras recibir la alerta por un "hombre adulto inconsciente", abriendo una investigación conjunta con la oficina forense para esclarecer lo sucedido.

La familia confirmó la trágica pérdida mediante una campaña de recaudación en GoFundMe para costear los gastos del funeral, definiéndolo como "un tío adorado, un miembro de la familia y un querido amigo para muchos".

La descripción de la recaudación también explicaba que sus padres "están lidiando con graves problemas de salud, incluido el cáncer, lo que hace que esta época sea aún más difícil".