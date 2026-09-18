Millie Bobby Brown, madre por sorpresa de nuevo a los 22 con Jake Bongiovi: las fotos donde lo han presentado

La actriz Millie Bobby Brown y su marido Jake Bongiovi han vuelto a ser padres.

La pareja ha dado la bienvenida a su segundo bebé a través de la adopción, según habrían informado en exclusiva una fuente cercana a la revista People.

Las pistas sobre el crecimiento de la familia saltaron el pasado 7 de septiembre en el perfil de Instagram de la actriz y se ha confirmado recientemente con una nueva publicación en la que se ve una pequeña mano siendo sujetada por las manos de Millie, Jake y su hija mayor, con el mensaje: "¡Hola pequeño!".

Brown además compartió unas imágenes de sus vacaciones familiares en la cordillera de los Dolomitas en Italia, donde incluía un vídeo en el que sostiene a su hija mayor en brazos mientras Bongiovi caminaba a su lado con un portabebés sujeto al pecho, paseando entre alpacas.

La pareja se aseguró de dar la espalda a la cámara para mantener oculta la imagen del recién nacido. Además, sus seguidores señalaron que una de las fotos que publicó, en la que aparecen cuatro huevos en un cuenco, podría haber insinuado entonces que la familia iba a tener un nuevo bebé.

El matrimonio, que se casó en 2024, inició su camino en la paternidad el año pasado. En agosto de 2025, la estrella hizo pública la adopción de su primera hija con un emotivo mensaje en redes: "Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad".

La llegada de este nuevo bebé refleja un deseo que la actriz ha tenido desde muy joven y que explicó en el podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce, donde Brown reveló que siempre quiso adoptar: "Siempre fue parte de mis sueños de la infancia".

Según explicó en el programa: "Cada vez que estaba en casa, con unos 5 o 6 años, mis padres me decían: 'Tu tuviste a tus muñecas'. Todas eran adoptadas. Yo nunca di a luz a ninguna. Y nunca fingí estar embarazada".