¿Qué es el Upside Down? Stranger Things 5 explica qué es el Mundo del Revés

Stranger Things llegó con una buena dosis de nostalgia ochentera en 2015 y, a lo largo de estos nueve años, la serie ha conseguido ir aumentando la base de fans por todo el mundo.

Estamos a punto de llegar al final de la historia y los hermanos Duffer ya han cumplido una de las promesas que hicieron antes incluso del estreno de la temporada 5: Revelar qué es exactamente el Upside Down.

También conocido como Mundo Del Revés, este lugar es una versión tenebrosa de Hawkins, el pueblo donde viven Mike, Eleven y compañía. Si bien siempre se ha presentado como una dimensión paralela en la que hay criaturas terribles, ahora la serie ha dado un giro de guion que pocos vieron venir.

Y es que hablamos de nada menos que de un agujero de gusano. Un puente que conecta directamente el mundo que conocemos con el del Azotamentes (sí, en el que acaba Henry tras su primera lucha contra Eleven) y que fue creado por los científicos que tantos males han generado en el pueblo.

Henry Creel y el Azotamentes en Stranger Things | Netflix

Así pues, el Upisde Down no es el hogar de los Demogorgons o de Vecna. Todos los monstruos que han llegado a Hawkins vienen del mundo con el que este puente se conecta, llamado ahora El Abismo. Y, por si había dudas entre los espectadores, han mostrado cómo funciona este agujero de gustando de la manera más gráfica. Porque el muro donde los protagonistas pensaban que se escondía el villano, no es más que la pared del puente en cuestión.

Upside Down, de Stranger Things | Netflix

De cara al episodio final, con estreno el próximo 1 de enero, el plan está claro: Destruir el puente para que jamás ninguna otra criatura pueda llegar a Hawkins. Y, para ello, el elenco principal de la serie ya está dentro del Upside Down.

¿Lo conseguirán? Es muy probable que sí. Lo único que está por ver es quiénes se quedarán en el camino y quiénes celebrarán su regreso a casa.