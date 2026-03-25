Del fenómeno Los Bridgerton al olvido: Regé-Jean Page regresa ahora al género que lo convirtió en estrella

Hubo un momento en el que Regé-Jean Page era el hombre más deseado del mundo. Su papel como Simon Basset en Los Bridgerton lo convirtió en un fenómeno global en 2020, pero su decisión de alejarse de la serie y del género romántico marcó un punto de inflexión en su carrera… que ahora parece querer corregir.

Tras su salida de la exitosa serie de Netflix, el actor apostó por proyectos más orientados a la acción y el thriller, como The Gray Man, intentando desprenderse de la etiqueta de galán romántico. Sin embargo, ninguno de esos títulos logró replicar el impacto que tuvo como el duque de Hastings, y su presencia en la industria fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo.

Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor como Simon y Daphne en 'Los Bridgerton' | Netflix

Ahora, Page da un giro inesperado y regresa precisamente al terreno que lo lanzó al estrellato con Tu, yo y la Toscana (You, Me & Tuscany), una nueva comedia romántica que protagoniza junto a Halle Bailey y que llega a los cines el 10 de abril.

En la película, interpreta a Michael, un hombre que se enamora de una mujer que finge estar comprometida, en una historia ambientada en la Toscana que recupera todos los elementos clásicos del género. Y, lejos de renegar de él, el actor ahora lo reivindica abiertamente.

"Puede que haya sido eso, la idea de que la comedia romántica está muerta. El amor definitivamente no ha muerto. El amor nos salvará. Y creo que me alegra enarbolar esa bandera", ha explicado el actor en declaraciones a People.

Page también ha defendido el valor de estas historias frente al predominio del cine de acción: "No todas las películas tienen que ser sobre quién pega más fuerte". Para él, las comedias románticas hablan de aspiraciones, de crecer junto a otros y de aprender a comunicarse.

El rodaje, además, fue una experiencia especialmente positiva: "Estábamos disfrutando del sol, conduciendo entre viñedos… La comida era increíble", recuerda, destacando también su conexión con Bailey, a quien ya admiraba antes de compartir pantalla.

Años después de conquistar al mundo como el duque de Hastings, Regé-Jean Page parece haber entendido que, a veces, volver al origen no es un paso atrás, sino la única forma de recuperar aquello que te convirtió en estrella.