'Los Bridgerton': Se desvela qué ha pasado con el duque de Hastings en la temporada 2

Uno de los personajes que más expectación levantó en la primera temporada de 'Los Bridgerton' fue el duque de Hastings. El actor Regé-Jean Page interpretó a Simon, uno de los grandes protagonistas de la serie y que se convirtió, gracias a este papel, en una estrella conocida a nivel mundial.

Por ello, el intérprete de 34 años ha sido vinculado a diversas súper producciones entre las que destacan 'El espía gris', junto a Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas, y su nombre está en las quinielas del nuevo James Bond.

Debido a su apretada agenda, los fans llevan meses preguntándose si Page volverá a encarnar al Duque en la temporada 2. Así que el creador de la serie, Chris Van Dusen ha aclarado la participación de la estrella británica. Atención con los spoilers del primer capítulo de la temporada 2:

"Hacemos referencia a Simon. En la primera escena de la temporada 2, Daphne menciona que dejó a su esposo y a su bebé en casa [para estar allí para en la presentación de Eloise]. Desafortunadamente, no funcionó que Regé estuviera en la segunda temporada, pero siempre será el Duque de 'Los Bridgerton'", ha dicho a TV Line. "Solo porque no lo vemos, no significa que no esté allí".

Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor como Simon y Daphne en 'Los Bridgerton' | Netflix

De esta manera, los espectadores quedan desprovistos de más escenas de Page, al menos, para esta temporada. Este hecho ya lo anunció el actor en una entrevista con Variety: "Su arco argumental es de una temporada, con principio, medio y final. Es como una miniserie". Pero en los últimos meses, declaraciones como las que hizo a GQ, dejando una puerta abierta, animaron a los fans a soñar.

Ahora, Jonathan Bailey junto a Simone Ashley y Charithra Chandran llevarán el peso de la historia, sustituyendo al propio Page y a su amor en la pantalla, Phoebe Dynevor.

Cuando se reveló que esta segunda entrega adaptaría el libro 'El vizconde que me amó', se dejó claro que la serie se centraría en cada temporada en un hermano Bridgerton distinto. Así, la presencia de algunos personajes que han sido o serán importantes puede no estar asegurada para el futuro. Eso sí, Netflix renovó a la producción de Shonda Rhimes dos temporadas más.

