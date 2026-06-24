Ewan Mitchell y Olivia Cooke hablan del perturbador encuentro de Aemond y Alicent en el 3x01 de La Casa del Dragón: "Ganas de vomitar"

El estreno de la tercera temporada de La Casa del Dragón ha sorprendido a los espectadores con un polémico e inesperado giro protagonizado por el Príncipe Aemond Targaryen y su madre, la Reina Viuda Alicent Hightower.

Durante una íntima escena, Alicent intenta persuadir a su hijo para que vuele con su dragón Vhagar hacia Harrenhal para enfrentarse a Daemon. Sin embargo, Aemond malinterpreta las palabras de afecto de su madre y se lanza a darle un beso en la boca, dejándola completamente estupefacta y horrorizada.

Ewan Mitchell, el actor encargado de dar vida al temible jinete de Vhagar, ha confesado que rodar esta secuencia le dio "ganas de vomitar".

Y es que, lejos de verlo como un gesto romántico, el intérprete explicó en declaraciones a People que es el reflejo de una profunda carencia emocional que arrastra desde niño: "Es bastante difícil de digerir, ¿verdad? Besar a tu madre en los labios, especialmente de esa manera. Creo que lo que se ve en esa escena del episodio 1 es ese amor distorsionado. Quiero decir, Aemond, durante su infancia, nunca sintió que su madre y su familia lo amaran lo suficiente, y un niño necesita ese amor incondicional para desarrollar una visión equilibrada de sí mismo".

Olivia Cooke y Ewan Mitchell en La casa del Dragón | HBO Max

Además, señaló que Aemond asume en ese instante el control de la familia, apuntando a que "quizás también haya un poco de complejo de Edipo en todo esto".

Por su parte, Olivia Cooke percibe este instante como la materialización de sus mayores errores en la crianza. La actriz también dijo que el beso es "realmente peligroso", ya que Alicent sabe que su hijo es una "persona muy peligrosa".

"Es algo totalmente inesperado. Creo que piensa algo así como: 'Genial, otro fracaso como madre', porque algo se ha torcido trágicamente por el camino", asegura en una entrevista recogida por CBR.

A pesar de lo impensable de la situación, Mitchell prefiere no emitir juicios de valor sobre Aemond, asegurando que él actúa convencido de que es el héroe de su propia historia.

No obstante, de cara a lo que está por venir en los nuevos capítulos, Olivia Cooke adelanta que su perturbado hijo podría encontrar un nuevo rumbo sentimental de la mano de Alys Rivers: "Alguien a quien amar... Alguien que lo arregle. Dios sabe que lo necesita".