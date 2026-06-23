Steve Toussaint, Corlys Velaryon en La casa del dragón: "Es fundamental retratar la guerra tal y como es. No hay ganadores"

La tercera temporada de La Casa del Dragón, spin-off y precuela de Juego de tronos, ha comenzado su andadura en HBO Max, con el estreno del primero de sus ocho episodios. Basada en libro Fuego y sangre, de George R. R. Martin, la serie narra la destructiva guerra entre los Targaryen, que a lomos de sus devastadores dragones luchan por el Trono de Hierro y el control de Poniente. Lejos de glorificar el conflicto o presentar claros héroes y villanos, la ficción hace hincapié en los terribles costes para ambos bandos, algo que los actores valoran profundamente.

"Creo que es fundamental que se retrate la guerra tal y como es", ha declarado Steve Toussaint en una entrevista concedida a Europa Press. El actor, que en La Casa del Dragón da vida a lord Corlys Velaryon, el señor y legendario comandate naval conocido como la Serpiente Marina, añade que "alguien muy sabio dijo que en la guerra no hay ganadores, solo existe la guerra en sí misma".

"Cuando echamos la vista atrás a ciertos conflictos que hemos vivido, creo que estoy pensando quizá en la primera guerra del Golfo, había imágenes de pilotos bombardeando pueblos como si fuera un videojuego", reflexiona el intérprete, señalando que "fallamos cuando permitimos que eso ocurra" y remarcando que "alguien muere" y "eso tiene consecuencias".

"Yo siempre digo que, en lo que respecta a la guerra, si echamos un vistazo a la historia, lo que suele ocurrir es que un grupo de hombres, normalmente hombres, están en una sala en algún sitio y no se ponen de acuerdo en algo. Así que deciden enviar a los hijos de otras personas para demostrar su punto de vista", expone Toussaint, que recuerda en especial cómo de niño aprendió sobre la guerra de Crimea.

El actor relata cómo le enseñaron que, a pesar de haber resuelto los problemas, "les pareció que había sido un poco decepcionante" y "murieron personas inocentes porque esos hombres solo querían luchar".

Teniendo esto en cuenta, el intérprete considera "esencial" que, al hacer una serie sobre naciones en guerra, los jóvenes reciban el mensaje de que eso que ven "no es divertido". "La cuestión es el coste. Siempre supone un coste enorme", añade Phoebe Campbell, que en la ficción da vida a Rhaena Targaryen y considera también importante que La Casa del Dragón no establezca ganadores. Y es que, aunque un personaje pueda conseguir lo que creía querer, en ocasiones el precio puede haber resultado demasiado grande.

La implicación de George R.R. Martin

Aunque adapta los eventos narrados en Fuego y sangre, la ficción ya se ha desviado en algunos puntos del material original, algo que ha molestado a algunos fans e incluso al propio autor, que ha criticado públicamente la dirección que ha tomado la ficción.

Al ser preguntados sobre si habían tenido oportunidad de hablar con Martin sobre el viaje de sus personajes, Campbell revela que ni siquiera le ha conocido, mientras que Toussaint asegura haber hablado con él un par de veces, pero no de ese tema y que tampoco cree que pudiera serle tan útil como las conversaciones que ha mantenido con el showrunner, Ryan Condal.

"Como ya hemos dicho, son dos cosas distintas, está el libro tal y como él se lo imaginó y luego está la serie de televisión tal y como la estamos haciendo", expone el actor.

El intérprete revela que él mismo ha escrito recientemente el guion de una película que ya ha sido rodada y reflexiona sobre lo que ha sentido al vivir el proceso de adaptación. "Lo curioso es que estoy hablando con la productora y me dice: 'Sí, puede que no la empecemos por donde tú la has empezado. Quizá la empecemos con otra cosa'. Y una parte de mí piensa: 'Me he devanado los sesos con esto, ¿de qué estás hablando?'", relata. "Pero, en realidad, lo que están haciendo es crear una buena película", añade.

Aparten de con Toussaint y Campbell, forman parte del reparto de la tercera (y, según apunta todo, penúltima temporada) de La Casa del Dragón Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham y James Norton. Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain y Barry Sloane completan el elenco.