Euphoria "robó" su característica estética y por eso ahora la echas de menos en la temporada 3: Qué pasó con Petra Collins

La vuelta de Euphoria no está siendo el camino de rosas que se esperaba. Aunque la serie sigue siendo un fenómeno de masas, el público parece tener dudas sobre el tratamiento de la nueva temporada. Las críticas en redes sociales son tajantes y se centran en un cambio drástico de narrativa. Los fans denuncian que la serie ha perdido ese female gaze (o mirada femenina) que la hacía especial.

Pero esta desconexión no es solo argumental, sino también visual. Los espectadores se han dado cuenta de que no queda nada de aquella estética innovadora de luces de neón y glitter que enamoró al mundo en 2019. Y es aquí donde muchos han vuelto a poner sobre la mesa el nombre de Petra Collins. Lo que para muchos es una novedad, es en realidad una antigua polémica sobre la autoría visual de la serie que ahora cobra más sentido que nunca.

Para entender este vacío, hay que mirar atrás. Petra Collins es la fotógrafa que definió la estética de la Generación Z y redefinió el conocido female gaze. Según relató la artista, Sam Levinson la contactó para dirigir la serie porque estaba inspirada en su trabajo. Collins trabajó cinco meses en el proyecto, diseñó el universo visual y participó en el casting. Sin embargo, fue apartada en el último momento alegando que era "demasiado joven". Poco después, se encontró con la promoción de la serie: "Era exactamente lo que yo soy, una copia de mi obra", contó en su momento la artista a Jezebel.

Aunque el "plagio" a Collins es un tema puramente estético, el hecho de que la serie también haya perdido el rumbo en su guion señala un problema de fondo en la producción. El historial de Levinson no ayuda, recordando casos como el de The Idol, donde también se apartó a la directora original por tener una visión "demasiado femenina".

Mientras HBO y el propio Sam Levinson continúan guardando silencio, Petra Collins sigue demostrando que su talento es el que marca la tendencia. La fotógrafa se mantiene como una de las artistas más reputadas del momento, firmando la dirección de los recientes y aclamados videoclips de Rosalía y Olivia Rodrigo, 'Focu Ranni' y 'Drop Dead'. Unos trabajos que dejan claro que el verdadero female gaze y esa estética que un día hizo grande a Euphoria siguen estando, en realidad, en sus manos.