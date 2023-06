Lily-Rose Depp, ajena a las críticas por 'The Idol', asegura que ha sido su "experiencia más especial" y agradece a The Weeknd

'The Idol' ya está disponible en HBO Max desde su estreno la serie está dando mucho de qué hablar. La ficción cuenta con 6 episodios dirigidos bajo el característico sello de Sam Levinson, el creador de 'Euphoria', que tantas alegrías ha dado a la plataforma de streming.

Lily- Rose Depp interpreta a Jocelyn, una prometedora cantante de pop que se ve presionada e influenciada por Tedros, interpretado por Abel 'The Weeknd' Tesfaye, un carismático líder de culto y gurú de la autoayuda que le promete todo y no se detendrá ante nada para hacerla famosa. En su tráiler, que podemos ver arriba, se ha presentado como "la historia de amor más sórdida de todo Hollywood".

Ambos actores acudieron a la presentación de la serie en el festival de Cannes donde los asistentes pudieron echar un vistazo a su primer episodio y no dejó indiferente a nadie por sus controvertidas escenas de sexo, drogas y música pop. Los actores han sabido meterse muy bien en sus papeles e incluso Depp aseguró que en ocasiones tuvo que mantenerse alejada de Abel por lo mucho que se metía en su papel.

Lily-Rose Depp y The Weeknd en Cannes | Reuters

Mientras la protagonista baila en un club local, lucha por combinar su carrera en ascenso con su estabilidad mental. Además iniciará una relación tóxica con su compañero que podría destruirlos a ambos. Desde fiestas llenas de cocaína hasta vendar los ojos a Jocelyn en el estudio, las locuras de Tedros empiezan a levantar sospechas en su círculo más íntimo, quien afirma ser la solución para todos los problemas de la joven cantante.

'Entertainment Tonight' se sentó con el reparto de 'The Idol' en el Festival de Cannes a principios de este mes, y Depp se sinceró sobre algunas de sus inspiraciones para Jocelyn, revelando que no basó el personaje en las estrellas del pop de hoy en día sino más en la idea anticuada de celebridad y en algunas protagonistas icónicas del pasado:

"Por supuesto, hay tantas estrellas del pop increíbles hoy en día por las que no tengo más que admiración y respeto -y, por supuesto, no puedes evitar pensar en ellas cuando piensas en un personaje como Jocelyn-, pero definitivamente no estamos contando la historia de nadie más ni tratando de basarla en ninguna persona real", explicó la actriz.

"De hecho, nos inspiramos en muchas otras influencias que no son estrellas del pop", añadió. "Pensamos mucho en Sharon Stone en 'Instinto básico' y en Gene Tierneys y Lauren Bacalls... todas esas mujeres que me inspiraron mucho para el papel".

Con motivo del estreno Depp compartió en su cuenta de Instagram una serie de instantáneas tras las bambalinas del rodaje de la serie y junto a las fotografías la actriz escribió un texto muy conmovedor en el que aseguraba que rodar esta serie "ha sido la experiencia más especial que he tenido nunca".

"'The Idol' se estrena esta noche. No puedo expresar con palabras lo que siento ahora mismo. Esta serie y la gente con la que tuve la suerte de hacerla significan todo para mí. El rodaje ha sido la experiencia más especial que he tenido nunca, y doy gracias a mis estrellas de la suerte todos los días por la pequeña familia tan bonita que hemos construido juntos. Mi familia de 'The Idol', ya sabéis quiénes sois, os quiero muchísimo",

"Sam y Abel, gracias por dejarme ser vuestra Jocelyn. Todavía me estoy pellizcando por haberme elegido. Gracias por hacer mis sueños realidad, os quiero para siempre. No puedo esperar a que conozcáis a nuestra familia".

En el resto del reparto destacan nombres de actrices veteranas como Elizabeth Berkley o Anne Heche, junto a jóvenes promesas de la canción como Troye Sivan, o la integrante del grupo de K-Pop 'Blackpink', Jennie Kim.