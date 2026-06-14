Josh Hutcherson confiesa que estuvo enfadado y resentido con Los juegos del hambre debido a la fama: "Fue muy duro"

Josh Hutcherson se convirtió en una estrella mundialmente reconocida tras protagonizar Los juegos del hambre. A pesar de que ya había estado en grandes producciones de Hollywood en su infancia, esa fama que consiguió se le echó encima y no la gestionó como hubiera deseado.

Ahora Hutcherson se ha sincerado sobre su difícil experiencia con la saga y lo que ansió pasar desapercibido durante estos años en los que dio vida a Peeta Mellark.

Josh Hutcherson en Los juegos del hambre | Cordon Press

"Para mí, la universidad fue rodar esas películas y crecer con ellas", señaló en una sección de Actors on Actors de Variety. "Fue una locura. Era una maquinaria enorme, y fue una época crucial en mi vida. Todos pasamos por muchos cambios juntos. Nos apoyábamos mutuamente, muchísimo. Fue realmente intimidante", explicó.

"Empecé a actuar de niño porque me gustaba la idea de hacer películas. La fama nunca estuvo en mis planes, y de repente me vi inmerso en ese mundo de una forma tan impactante. Fue muy duro. Durante mucho tiempo estuve resentido porque no quería ese tipo de atención", ha revelado.

Ese tipo de atención mediática llevó a Hutcherson a pasar mucho tiempo "enfadado y resentido por ello", tal y como ha comentado.

Josh Hutcherson | Gtres

Sin embargo, más de una década después de su última aparición como Peeta, Hutcherson ha cambiado la forma en la que ve las cosas: "Con el paso de los años, he llegado a apreciarlo muchísimo".

Una gran noticia si se tiene en cuenta que, según los rumores, tanto él como Jennifer Lawrence tendrán un cameo en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, retomando sus papeles de Peeta y Katniss 10 años después.