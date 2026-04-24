¿Qué va a pasar entre Cassie y Maddy en Euphoria? La teoría que apunta a la venganza detrás de esta reconciliación

El estreno de la nueva temporada de Euphoria el pasado 13 de abril ha devuelto a los fans de la serie a la tensión más absoluta. Además, este regreso ha estado marcado por la polémica desde el minuto uno. La serie ha visto la luz rodeada de críticas, especialmente tras el segundo episodio que ha sido duramente criticado por un desnudo integral de la actriz que interpreta a Cassie, Sydney Sweeney, y el uso de simbología nazi en una escena.

Para entender el punto de tensión actual entre dos de las protagonistas, hay que recordar lo que pasó en la temporada 2. La amistad entre Maddy y Cassie saltó por los aires de forma violenta cuando Rue reveló que Cassie mantenía una relación secreta con Nate Jacobs, el exnovio de Maddy. Aquella traición acabó con un enfrentamiento físico y una ruptura que parecía definitiva, dejando a Cassie aislada y a Maddy jurando no perdonarla jamás.

Alexa Demie y Sydney Sweeney como Maddy y Cassie en Euphoria | Max

En la vida real, el ambiente tampoco parece ser mucho mejor. Los rumores de mala relación entre el reparto se dispararon durante la premiere, donde los actores de Euphoria evitaron posar juntos en una foto grupal, algo que los fans han interpretado como una señal de que la tensión de la ficción ha traspasado la pantalla.

Tras el episodio 3x02 de la serie¡Cuidado hay Spoilers! vemos cómo hay un reencuentro entre Maddy y Cassie, quien vuelve a encontrarse tras años distanciadas. Pero lo seguidores de la serie han creado una teoría sobre este acercamiento.

Alexa Demie como Maddy en Euphoria | HBO Max

El motivo es que Cassie recurre a Maddy para que la ayude a gestionar su imagen en una plataforma de contenido explícito, una vía desesperada para financiar su boda con Nate. Lo que para muchos parece una tregua, para los fans es una estrategia del personaje de Maddy Pérez para jugar a largo plazo y destruir a su antigua amiga desde dentro.

La clave de esta teoría está en los detalles ocultos que no han pasado desapercibidos para los más fans quienes están elucubrando a través de Twitter. Y es que durante su cita en la piscina Maddy aparece con el mismo abrigo de piel que Nate le regaló cuando estaban en el instituto.

Un gesto que no es casual, sino un recordatorio visual de quién tuvo el control primero. Los seguidores están convencidos de que Maddy está fingiendo su apoyo para humillar a Cassie en su propia boda, que se celebrará en el próximo episodio del 27 de abril en España.

Boda Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) en Euphoria | HBO Max

Si la teoría se confirma, Maddy no ha vuelto para perdonar. Al aceptar colaborar con Cassie, se asegura así de tener acceso a toda la información necesaria para hacer que el compromiso salte por los aires de la forma más pública y escandalosa posible.

Sabe perfectamente que Nate detesta este nuevo negocio de su prometida y, al meterse en medio, Maddy tendría todo el control para detonar la relación en el momento más crucial.