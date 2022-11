Las estrellas de 'Glee' hablan de la "maldición" y confiesan cómo la muerte de Naya Rivera provocó un cambio entre ellos

La "Maldición de 'Glee'" es algo de lo que se ha hablado extensamente en la última década. El joven y prometedor cast de la exitosa serie ha sufrido una serie de tragedias inimaginables y varias muertes.

La última de ellas la de Naya Rivera, que falleció ahogada tras salvar a su hijo de 4 años en un lago en el verano de 2020.

Primero su desaparición y después su muerte asolaron a los fans de la serie y más a sus compañeros restantes. Muchos estuvieron muy activos en la búsqueda y se unieron mucho ante la tragedia. A excepción de Lea Michele, probablemente por las acusaciones de su mal comportamiento y abusos que poco antes habían salido a la luz pública.

Amber Riley, que dio vida a Mercedes, dedicó una canción a Naya y ha explicado cómo se sienten respecto a esta "maldición" y tragedias que les han tocado, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora les ha tocado el turno a sus compañeros Kevin McHale (Artie) y Jenna Ushkowitz (Tina), que han estrenado juntos el podcast 'And that's what you really missed' sobre sus años en la serie, y también han hablado de cómo les afectó la muerte de Rivera y les volvió a reunir como grupo.

"Todo el mundo estaba con las emociones tan a flor de piel y un poco en plan, '¿Cómo está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Hablemos de ello'", explica Kevin.

"Hablemos de todo... fue muy agradable que todo el mundo pudiera encontrar un espacio donde sentirse cómodo y abrirse y confiar lo suficiente para hacer eso", añade.

"Cory también nos unió... pero aún estábamos haciendo la serie. Había mucho que perder. Había, ya sabes, trabajos en juego. Simplemente era demasiado", coincide Jenna, recordando también la muerte del protagonista Cory Monteith por sobredosis cuando aún estaban rodando en 2013.

"Echando la vista atrás, curiosamente, en el espíritu de Naya, que siempre decía lo que pensaba y era tan buena animándonos a todos a hablar y dar la cara por los otros... fue raro que todo coincidiera así. En plan, ¿por qué está pasando esto ahora?", reconoce McHale.

Y termina Jenna reflexionando sobre lo que cree que ha cambiado: "Después de la muerte de Naya, fue como si hubiéramos tenido mucho espacio alejados de la serie y mucho tiempo para procesar, y mucha gente tuvo tiempo de realmente analizar sus sentimientos. Y creo que eso fue muy bueno para nosotros porque habíamos tenido ese tiempo de reflexión".

