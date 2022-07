'Glee', la serie estadounidense de comedia musical, se convirtió en todo un 'boom' desde su primera emisión en 2009. El éxito de 'Glee' se tradujo en la multitud de fanáticos de la serie, en su mayoría adolescentes, que también llevó a una desmesurada fama a los protagonistas del fenómeno televisivo.

A su vez, esto supuso que pronto se hablara de una maldición de la serie cuando muchos de sus protagonistas fueron el centro de tragedias como Naya Rivera y Mark Salling, o empezaron a tener problemas con la justicia, como Blake Jenner, fuera de la ficción. Pero la muerte que más conmocionó fue la de Cory Monteith, coprotagonista de 'Glee' junto a Lea Michele, quien por entonces era su pareja.

Lea Michele, de 35 años, pasó por unos duros momentos y a día de hoy, parece que aquel varapalo de la vida por el que tuvo que atravesar, sigue dejando huella. Así lo ha reflejado la propia actriz a partir de declaraciones en las que ha contado la conmovedora historia que se esconde detrás del único episodio de 'Glee' que nunca vio y la canción que le dedicó.

Lea Michele ('Glee') cumple el sueño de Rachel Berry al protagonizar 'Funny Girl' | Getty Images

El episodio de 'Glee' que Lea Michele no ha visto nunca

Ahora que Lea Michele ha iniciado su gira 'Life in Music' en las que está interpretando varias canciones de muchos de sus espectáculos, no ha querido dejar de lado los álbumes originales de la serie que ha marcado su vida. Mientras interpretaba en el mismo escenario la canción 'Make You Feel My Love', Lea recordó el episodio de 'Glee' que aborda la muerte de Cory Monteith para despedir tanto al personaje, Finn Hudson, como al propio joven.

En el episodio en cuestión, 'The Quaterback', Lea Michele interpretó este tema después de que el creador de la serie, Ryan Murphy, le pidió que eligiera la canción que interpretaría en honor a Monteith. "¿Cómo puedo elegir una canción que lo diga todo? Ni siquiera recuerdo lo que estaba escuchando en ese momento. No escuchaba nada. Estaba en un agujero", cuenta la actriz.

A su vez, según recoge Just Jared, confesaba el sentimiento de agradecimiento que sintió cuando Murphy contactó con ella para decírselo: "Estoy agradecida de que me lo haya pedido. Realmente lo estoy, porque tenía que ser algo que se sintiera real para mí, pero también era muy difícil pensar qué canción iba a ser. Mucho de lo que digo en ese episodio fueron palabras exactas que le dije a Ryan después de todo".

Lea Michele y Cory Monteith como Rachel y Finn en 'Glee' | Fox

También habló de cómo se sintió en el momento en que tuvo que filmar el episodio y cantar esa canción: "Fue realmente difícil. Lo filmé y luego salí corriendo y más tarde volví. Fue intenso y duro, pero nos curamos juntos y esta canción ayudó."

Finalmente, la actriz concluyó explicando la razón por la que nunca ha podido ver este episodio. "Nunca he visto el episodio. Es el único que no he visto. Porque creo que si no lo veo, se siente como si Finn todavía estuviera aquí. Así que esta canción [Make You Feel My Love] es muy especial".

