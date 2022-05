Ryan Dorsey es el exmarido de Naya Rivera, con la que tuvo a su hijo Josey, que ahora tiene 6 años. El pequeño fue encontrado solo a los 4 años en un bote en el Lago Peru donde su madre sufrió un accidente y murió ahogada.

La pérdida de la actriz de 'Glee' fue un mazazo para el mundo del espectáculo y para todos los que la conocieron, aunque ha sido algo imposible de superar para Ryan Dorsey, su exmarido, que ahora cría al hijo de ambos con ayuda de la hermana de Naya, Nickayla, quien también sigue luchando por superar la "oscuridad" en la que le sumió su muerte, como puedes ver en el vídeo de arriba.

A lo largo de estos casi 2 años desde la muerte de Naya, Dorsey ha compartido actualizaciones de cómo está Josey afrontando la vida sin su madre, e incluso algunos vídeos que alegran mucho a sus seguidores con el pequeño bailando o riendo.

Sin embargo en una fecha tan dura como el Día de la Madre estadounidense Ryan se ha abierto más que nunca con un desgarrador mensaje sobre cómo él sigue sufriendo el duelo de la pérdida de Rivera.

"Me he despertado pensando tanto. Jose está con su abuela y yo estoy solo. No mando mensajes de Feliz Día de la Madre porque parece una locura considerando todo. [...] Intenté volverme a dormir un poco más como si así pudiera soñar y posponer la vida real un poco", reconocía Dorsey en una larga carta.

El actor continúa recordando el tiempo que ha tenido con su madre y el que su hijo no podrá tener con Naya, o los sitios donde le llevaron de pequeño.

"Cuanto más pienso en todo, más difícil es de creer. Es puto increíble aún que esto sea la realidad. Que esta es nuestra vida real y tengo que parpadear fuerte y sacudir la cabeza para salir del bucle y asumir los hechos de una vez por todas", confiesa.

"Pasar por Forest Lawn Drive siempre me traerá los recuerdos de hace dos veranos. Pero los recuerdos anteriores tengo que estar agradecido por ellos y nuestro hijo. Así que me tomo mi tiempo y derramo mis lágrimas. Y hablo de toda la mierda estúpida que nos distanció. Pensar en arrepentimientos y en cómo podría ser la vida, pero todo lo que puedo es seguir adelante", reflexiona.

"Abrazad a vuestras mamás y abuelas, y quererlas mientras podáis. Perdonad y olvidad, si podéis. No quieres encontrarte un día quizás deseando haberlo hecho", termina aconsejando.

