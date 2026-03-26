Las estrellas de Embrujadas revelan el inesperado vínculo entre Shannen Doherty y Eric Dane tras sus muertes

El legado de Embrujadas sigue muy presente… y también el recuerdo de dos de sus figuras más queridas. En el podcast House of Halliwell, sus protagonistas han reflexionado sobre Shannen Doherty (fallecida en 2024) y Eric Dane, quien murió en febrero tras su lucha contra el ELA, revelando una conexión inesperada entre ambos.

Holly Marie Combs, que interpretaba a Piper Halliwell, ha sido quien ha sacado a relucir ese paralelismo: "Piensas en esas personas que tenían un gran entusiasmo por la vida… Shannen siempre estaba encantada de organizar una cena, una fiesta de cumpleaños o celebrar unas vacaciones. Y Dane era igual".

Aunque ambos actores no compartieron pantalla en la serie ya que Doherty abandonó la ficción en la tercera temporada y Dane llegó en la quinta, sus compañeros coinciden en que compartían una misma energía vital.

Drew Fuller, que interpretaba a Chris Halliwell, ha recordado que Dane disfrutaba especialmente del trabajo: "Le encantaba estar en el plató y trabajar". Una idea que Combs ha reforzado al hablar de Doherty: "Nunca se le podría haber dicho que no trabajaría para siempre. Y lo hizo, porque amaba muchísimo lo que hacía como actriz. No había manera de que dejara de trabajar".

Eric Dane en Embrujadas | Warner Bros. Television

Por su parte, Brian Krause también se ha sumado al homenaje en el podcast, destacando cómo ambos dejaron huella en el equipo más allá de sus personajes.

Combs ha ido más allá al recordar a Dane como una figura casi mítica dentro del set: "Siempre estaba dispuesto a pasarlo bien. Era casi una figura legendaria. Y no creo que sea porque uno empiece a recordarlos así, sino porque así eran ellos".

Shannen Doherty como Prue Halliwell en Embrujadas | Cordon Press

El recuerdo de Doherty sigue especialmente presente entre sus compañeros, con quienes mantuvo una estrecha relación incluso después de su salida de la serie. Su interpretación como Prue Halliwell sigue siendo, para muchos, una de las más icónicas de la ficción.

Aunque sus caminos nunca se cruzaron en pantalla, el elenco de Embrujadas tiene claro que Shannen Doherty y Eric Dane compartían algo más importante que cualquier escena: una pasión por la vida y por su trabajo que, años después, sigue marcando el recuerdo de quienes trabajaron con ellos.