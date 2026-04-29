El comentado percance de Sydney Sweeney con el vestido de novia de Cassie en Euphoria: "Se le escapaban los pezones"

El episodio 3x03 de Euphoria ha dejado a todos impactados tras ver la boda de Cassie y Nate. El capítulo arrancaba con un baile de Rosalía, quien ha contado cómo consiguió el papel en la serie. Para que después llegara al enlace más esperado que ha sido comparado con la boda roja de Juego de Tronos.

Pero uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los espectadores ha sido el vestido de novia que lució Sydney Sweeney y el percance de la actriz con sus pechos.

El vestido diseñado por Jackson Wiederhoeft estaba formado por un corsé hecho a medida palabra de honor con el que Sydney tuvo algunos que otros problemas.

Sydney Sweeney y Alanna Ubach como Cassie y su madre en la boda con Nate en Euphoria | HBO Max

La jefa de vestuario de Euphoria, Natasha Newman-Thomas, y el diseñador han hablado con InStyle sobre cómo ya en los ensayos la actriz tuvo estos percances: que el vestido de novia de Cassie era tan extravagante como su personaje. Llevaba el espectacular vestido, con una abertura hasta el muslo y un escote pronunciado, un velo catedral y un ramo de peonías color melocotón y rosa

"A Sydney se le escapaban los pezones constantemente. Y yo pensé: Vale, no vamos a taparla con cinta adhesiva. Vamos a aceptarlo. Y pensé: Vamos a hacerle pezoneras personalizadas con la misma tela bordada a mano y a aceptar que se le escapen los pezones porque eso es muy propio de Cassie".

Jackson Wiederhoeft describe el vestido de Sweeney como "el tipo de vestido en el que la novia lo quiere todo, con la abertura alta, las cuentas y la enorme cola de 4,5 metros".

"En el mejor de los casos, creo que te vistes como una forma de autoexpresión [para el día de tu boda], pero también existe la posibilidad de que te vistas como una venganza y para intentar superar a todos. Se trataba más bien de hacer lo máximo posible", explicaba.