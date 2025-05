Tom Hardy confiesa sus problemas de salud: "Es como si me estuviera cayendo a pedazos y no va a mejorar"

Tom Hardy ha interpretado a menudo a personajes fuertes que le han exigido machacarse en el gimnasio y ganar kilos de músculo, como hemos visto en Bronson, Warrior o interpretando a Bane en El caballero oscuro: La leyenda renace.

Junto a ello, el actor ha competido en torneos de jiu-jitsu, machacando a sus oponentes. Es por ello que, a sus 47 años, el intérprete haya sufrido muchas lesiones a lo largo de su carrera que le están empezando a mermar.

En una entrevista con Esquire, el actor llegó diciendo que se mareó: "Tomé un Sudafed (medicamento para aliviar la congestión nasal) y está empezando a hacer efecto, así que me siento mejor. ¿Sabes cuándo no te sientes bien, pero no puedes decirle a alguien que no te sientes bien? Como, 'Oye, si me desmayo...'".

Tras ello, el actor ha relatado su calvario: "Me he operado dos veces de rodilla, tengo una hernia discal en la espalda y también tengo ciática. Y tengo... ¿es fascitis plantar? ¿De dónde salió? ¿Y por qué? ¡¿Por qué?! Y también me lesioné el tendón de la cadera. Es como si me estuviera cayendo a pedazos y no va a mejorar".

Todas estas dolencias han hecho que Hardy haya probado diferentes remedios pseudocientíficos como homeopatía, tinturas medicinales, e incluso haya considerado tratarse con células madre.

Tom Hardy en una rueda de prensa | Gtres

"He estado luchando por algo que tenía que luchar para entender que no va a ninguna parte. Solo hay más, más, más. ¿De qué? ¿Úlceras estomacales? ¿Presión arterial? Se te están yendo las rodillas, se te está cayendo el pelo, tienes los dientes torcidos, ya casi tienes 50 años", explicó Tom.

"Quizás sea cuestión de autoestima, quizás no terminar la escuela, quizás no ser lo suficientemente bueno. Pero todo esto de 'lo demostraré, lo demostraré'... ¿A quién? ¡A nadie le importa! Sé que puedo hacerlo", confesó el actor.

Tras estrenar Venom: El último baile y asegurar que le encantaría enfrentarse a SpiderMan, el actor ha estrenado la serie Tierra de mafiosos (Mobland), junto a Helen Mirren y Pierce Brosnan, que ha obtenido muy buenas críticas, y la película de acción Estragos (Havoc).