Daniel Radcliffe quiso transmitir este mensaje al nuevo Harry Potter y le envió esta carta: "Me dan ganas de abrazarlos"

La próxima entrega del universo de Harry Potter tiene previsto su estreno para 2027 en forma de serie y dándole una tercera vida a los libros que han conquistado a millones de fans en todo el mundo.

Aunque el anuncio ha generado un intenso debate entre los seguidores, sobre todo por las diferencias estéticas, el nuevo reparto y la inevitable comparación con las películas originales, parte del reparto original ha mostrado su apoyo a la nueva producción.

El actor Daniel Radcliffe, conocido por haber interpretado a Harry Potter durante una década en las películas originales, ha revelado que envió una carta al joven Dominic McLaughlin, el actor de 11 años que encarnará al protagonista en la nueva serie de HBO.

Durante su participación en el programa Good Morning America, Radcliffe ha contado que decidió ponerse en contacto con McLaughlin simplemente para desearle lo mejor.

"Le escribí a Dominic y le envié una carta, y él me respondió con una nota muy amable", explicaba el actor. "No diría que cualquiera que vaya a interpretar a Harry tenga que contactarme, pero conozco a algunas personas que trabajan en la producción".

"No quiero ser una sombra en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: 'Espero que lo pases genial, incluso mejor que yo; yo lo pasé de maravilla, pero espero que tú lo pases aún mejor'", ha asegurado que decía su mensaje.

El actor veterano también ha confesado que al ver las fotografías de McLaughlin y los otros niños del reparto le entra una mezcla de ternura y nostalgia: "Me dan ganas de abrazarlos", decía Radcliffe.

"Parecen tan pequeños. Los miro y pienso: '¡Qué loco que yo hiciera eso a esa edad!'. Pero también es increíblemente tierno y espero que lo estén pasando de maravilla", añadía.

La serie que tendrá como nuevo trío protagonista a McLaughlin como Harry, a Arabella Stanton en la piel de Hermione y a Alastair Stout dando vida a Ron, dedicará una temporada a cada uno delos volúmenes escritos por J.K. Rowling.