El vecino de Jonathan Joss, imputado por asesinato tras disparar en la cabeza al actor frente a su marido en un brutal crimen homófobo

Jonathan Joss murió el 1 de junio a causa de un disparo en la cabeza, perpetrado por su vecino Sigfredo Ceja Álvarez. Un delito de odio a causa de la orientación sexual del actor de Parks and Recreation, quien vivía con su marido en San Antonio, Texas.

Tanto Jonathan como su pareja, Tristan Kern de Gonzales, fueron víctimas de amenazas durante un largo tiempo. Su casa fue quemada en los meses previos al asesinato y la mascota apareció sin vida frenta a la vivienda. Sin embargo, las autoridades no actuaron antes de que Álvarez cometiera el asesinato.

El actor Jonathan Joss y su marido Tristan Kern de Gonzales | Facebook Jonathan Joss

El crimen se cometió en plena calle y, según Tristan, Joss le salvó la vida al apartarlo de la dirección del disparo. Una vez en el suelo, Álvarez se habría acercado para reírse de ambos, mientras el actor perdía la vida entre los brazos de su marido.

El asesino fue detenido en el acto. Pero, tan solo tres días después, fue puesto en libertad al pagar los 200.000 dólares que el juez fijó de fianza. Ya en el mes de junio, el abogado de Álvarez alegó que todo fue un acto de protección, ya que "la gente de Texas tiene derecho a no ser víctima".

El pasado lunes, más de cinco meses después de su liberación, Álvarez ha sido acusado formalmente de asesinato, tal y como ha recogido People. Una imputación que supone el primer paso para que Jonathan Joss y Tristan Kern de Gonzales reciban justicia.

En un comunicado, la pareja del actor hizo públicas todas las situaciones que tuvieron que atravesar durante su tiempo en Texas. Unas palabras que sacaban a la luz la homofobia a la que se vieron expuestos desde que se mudaron juntos.