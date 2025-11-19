Se desvela quién interpreta a Dorothy en Wicked: Parte 2 tras mantenerlo en secreto

Wicked: For Good es la secuela de la primera parte del musical basado en el universo de El Mago de Oz y en esta segunda parte aparecen uno de los personajes más icónicos, el de Dorothy Gale.

Hasta ahora no se sabía quién iba a recoger el testigo de Judy Garland, la Dorothy más icónica del cine, y se ha mantenido en secreto todo este tiempo. Aunque, en esta película el personaje no es protagonista es solo un vehículo para llegar al desenlace de Wicked.

Así, la encargada de interpretar a Dorothy se trata de Bethany Weaver, una instructora de pilates afincada en Surrey de 30 años que tiene su debut como actriz en Wicked.

A lo largo de estos meses muchos fueron los rumores sobre quién haría este papel y nada hacía presagiar que fuera esta actriz ya que no ha formado parte de la promoción ni ha asistido a la premiere.

Sobre mantener este secreto el director Jon M Chu dijo a People: "No quería interferir con la idea que tienen de Dorothy en la historia con la que se acercaron a esto".

"La secuela sigue siendo el viaje de Elphaba y Glinda, y ella es una pieza clave en medio de todo ello", explicó.

Cynthia Erivo añadió a Digital Spy: "Creo que es algo maravilloso porque así cada uno puede conservar a la Dorothy que conoce".