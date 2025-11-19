Así han celebrado Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas su 25 aniversario de boda: "¿Quién lo habría imaginado?"

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglasse conocieron en 1998 durante el Festival de Cine de Deauville y su relación comenzó relativamente rápido. Se comprometieron la víspera de Año Nuevo de 1999 y poco después dieron la bienvenida a su primer hijo, Dylan, en agosto de 2000.

Se casaron ese mismo año en una ceremonia elegante celebrada en el Plaza Hotel de Nueva York, y tres años más tarde nació su hija Carys.

A lo largo de los años, han sido abiertos sobre su cariño mutuo y la importancia de mantener su conexión, especialmente después de haber atravesado momentos complicados como el cáncer que Douglas superó o el diagnóstico de bipolaridad de Zeta-Jones.

Este 18 de noviembre, la pareja ha cumplido 25 años casados y ambos han conmemorado sus bodas de plata a través de sus redes sociales.

Catherine ha publicado una serie de fotos nostálgicas junto a su marido, siendo la que ha elegido como portada del post una del día de su boda.

"Hoy hace 25 años que caminé hacia el altar. El embriagador aroma de las flores, el resplandor de las velas, el armonioso coro galés y tú al final del largo pasillo esperándome, mirándome como solo tú sabes hacerlo. Te quiero hoy como te quería entonces. Gracias, cariño", escribía la actriz en el pie de foto.

Douglas, por su parte, compartía una foto retro de él y Zeta-Jones en su perfil y escribía con ternura: "Feliz 25 aniversario, mi querida Catherine. ¿Quién lo habría imaginado? Con todo mi amor, Michael".

La sección de comentarios de ambas publicaciones se han llenado de mensajes, tanto de seguidores como de amigos y compañeros de la industria, felicitando a la pareja con cariño.

Este aniversario de bodas de plata llega con una curiosa coincidencia numérica, y es que Catherine y Michael celebran 25 años de matrimonio, ambos cumplieron años el pasado 25 de septiembre, y todo ello ocurre en el año 2025.