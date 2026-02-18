Los actores de Benedict, Sophie y Francesca en Los Bridgerton se atreven a hablarnos en español en la premiere de Madrid

El glamour de Los Bridgerton ha inundado Madrid debido al baile de máscaras que se ha celebrado en el Casino de la capital de España para celebrar el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de la serie que llega a Netflix el próximo 26 de febrero.

Los protagonistas Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek) y Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) no quisieron perderse el evento y se dieron un baño de masas con los fans españoles.

Pero, además, hemos podido estar con ellos en persona y nos contaron qué es lo que más les gusta de España e, incluso, se atrevieron a decirnos unas palabras en español.

El baile de máscaras se inauguró con la entrada de nueve debutantes que lucieron looks de alta costura made in Spain inspirados en el universo de Los Bridgerton, creados en exclusiva para la ocasión por los reconocidos diseñadores españoles Ana Locking, Carmen Farala, Dominnico, Luis de Javier, María Escoté, Palomo Spain, Paola Barreto, Rocío Osorno y Vicky Martín Berrocal para Lala Chus, Mar Flores, Alba Carrillo, Samantha Hudson, Iera González, Manu Moreno, Virtual Diva, Elena Gortari y Lola Lolita, respectivamente.

La temporada 4 de Los Bridgerton está inspirada en los cuentos de hadas. El bohemio Benedict Bridgerton (Luke Thompson), segundo hijo de la familia, se niega a sentar la cabeza pese a las súplicas de su madre, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Todo cambia en el baile de máscaras que celebra Violet, cuando Benedict queda deslumbrado por una misteriosa dama plateada. Con la ayuda a regañadientes de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict decide participar en la sociedad para descubrir la identidad de la joven. No obstante, la mujer que ha cautivado su corazón no es una dama de la alta sociedad, sino una doncella llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la formidable señora de la casa, Araminta Gun (Katie Leung).