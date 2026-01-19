¿Cómo se conecta El Caballero de los Siete Reinos con Juego de Tronos y La Casa del Dragón?: Todo lo que debes saber para la nueva serie

La familia Targaryen es el eje que conecta Juego de Tronos, La Casa del Dragón y El Caballero de los Siete Reinos, tres ficciones creadas a partir del mundo imaginado por George R. R. Martin. Durante casi tres siglos, los Targaryen gobernaron Poniente desde el Trono de Hierro, y su linaje explica buena parte de los conflictos que atraviesan la saga televisiva.

La Casa del Dragón, la cual ya prepara su nueva entrega después de estrenar en 2024 su polémica segunda temporada, retrocede más de un siglo antes de Juego de Tronos para mostrar a los Targaryen en el apogeo de su poder, cuando los dragones aún dominaban los cielos y la familia se encontraba dividida por la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. Ese conflicto marca el inicio del declive de la dinastía, aunque los Targaryen logran mantenerse en el trono durante generaciones.

El bando negro de Rhaenyra en 'La Casa del Dragón' | HBO

En Juego de Tronos, ese largo dominio llega a su fin con el reinado de Aerys II Targaryen, el llamado Rey Loco, cuya caída precipita la Rebelión de Robert Baratheon. A partir de ahí, los últimos herederos conocidos de la casa aparecen dispersos y exiliados, con Daenerys Targaryen emergiendo como la gran superviviente del linaje. La serie también revela que Jon Snow está directamente conectado con la sangre Targaryen, un giro clave que une a esta familia con la Casa Stark.

Daenerys Targaryen y Jon Snow en 'Juego de Tronos' | HBO

El Caballero de los Siete Reinosse sitúa unos 90 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y presenta una etapa intermedia del dominio Targaryen, muy distinta tanto al esplendor visto en La Casa del Dragón como al ocaso de la serie original. En su primer episodio, la Casa Targaryen aún no aparece directamente en pantalla, manteniéndose en un segundo plano.

Personaje Targaryen en El Caballero de los siete reinos | HBO

Sin embargo, el tráiler de la serie sí adelanta la presencia de varios personajes asociados claramente a la alta nobleza, identificables por el característico pelo blanco plateado de los Targaryen y por su entorno de privilegio y poder. Por el momento, la serie no ha revelado sus identidades ni su papel dentro del reino, dejando ese aspecto como uno de los misterios que se desarrollarán en los próximos episodios.

De este modo, El Caballero de los Siete Reinos introduce a la Casa Targaryen de forma gradual y contenida, encajando entre La Casa del Dragón y Juego de Tronos sin adelantar revelaciones clave. Entender el árbol genealógico del linaje del dragón resulta esencial para situar cada serie dentro del gran relato de Poniente y comprender cómo una dinastía destinada a gobernar terminó desapareciendo casi por completo.