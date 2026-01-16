Con el estreno de El Caballero de los Siete Reinos a la vuelta de la esquina, HBO vuelve a ampliar el universo de Juego de Tronos con una ficción que se aleja de las grandes guerras y las luchas por el Trono de Hierro. La serie adapta los relatos de George R. R. Martin conocidos como Dunk y Egg y propone una mirada más íntima y aventurera sobre Poniente.

La historia se sitúa aproximadamente 90 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y varias décadas después de La Casa del Dragón. En este periodo, los Targaryen aún gobiernan Poniente, pero los dragones han desaparecido y el reino atraviesa una etapa de estabilidad frágil, marcada por tensiones internas dentro de la propia dinastía.

A diferencia de las anteriores series, El Caballero de los Siete Reinos no gira en torno a reyes, reinas o grandes señores. Sus protagonistas son Ser Duncan el Alto, un caballero errante sin linaje noble, y su joven escudero Egg, cuya verdadera identidad esconde una conexión clave con el futuro del Trono de Hierro. La serie pone el foco en los márgenes del poder y en cómo viven quienes no deciden el destino del reino, pero sí lo recorren.

El caballero de los Siete Reinos | HBO Max

En este contexto, la serie permitirá reencontrarse con varias casas históricas de Poniente en un momento muy distinto al que conocimos en Juego de Tronos. La Casa Targaryen sigue en el poder, aunque debilitada por conflictos sucesorios pasados y sin el respaldo de los dragones. La Casa Lannister mantiene su riqueza y su influencia política, consolidada como uno de los pilares del reino. La Casa Stark gobierna el Norte con el mismo sentido del honor que la definirá generaciones después, mientras que la Casa Baratheon continúa siendo una fuerza relevante tras su vínculo histórico con los Targaryen. También aparecen casas menores y linajes de caballeros que cobran protagonismo en torneos y disputas locales.

El tono será uno de los grandes elementos diferenciadores. Frente a las intrigas políticas y las tragedias familiares que definieron a Juego de Tronos y La Casa del Dragón, esta nueva serie apuesta por historias más contenidas, con aventuras casi episódicas, duelos, viajes y dilemas morales centrados en el honor y la lealtad.

Con El Caballero de los Siete Reinos, HBO busca diversificar su franquicia más emblemática y ofrecer una puerta de entrada distinta al mundo creado por George R. R. Martin, demostrando que Poniente aún tiene muchas historias que contar más allá de dragones y tronos.