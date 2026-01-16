La tensión entre George R. R. Martin y el showrunner de La Casa del Dragón que explica la decadencia de la temporada 2

Mientras HBO se prepara para ampliar el universo de Juego de Tronos con el inminente estreno de El Caballero de los Siete Reinos, el foco vuelve a situarse en La Casa del Dragon y en los problemas que marcaron la temporada 2. Tras el éxito inicial de la serie, su creador original, George R. R. Martin, ha señalado que las tensiones internas dentro del equipo creativo influyeron directamente en el rumbo de la ficción.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Martin ha desvelado que mantiene una relación "abismal" con el showrunner de la serie, Ryan Condal, y ha asegurado que durante la producción de la segunda temporada sus aportaciones dejaron de ser tenidas en cuenta. "Contraté a Ryan. Pensé que Ryan y yo éramos socios. Y lo fuimos durante toda la primera temporada", ha explicado el autor.

Según Martin, esa dinámica cambió radicalmente tras el final de la primera entrega. "Leía los primeros borradores de los guiones. Le daba notas. Él cambiaba algunas cosas. Estaba funcionando muy bien", ha recordado, antes de añadir que, con la llegada de la segunda temporada, la situación se deterioró: "Luego llegamos a la segunda temporada y básicamente dejó de escucharme".

El escritor también ha vinculado el inicio del conflicto a las tensiones internas entre Condal y el entonces co-showrunner Miguel Sapochnik, quien terminó abandonando el proyecto. A partir de ese momento, Martin asegura que sus indicaciones eran ignoradas o pospuestas sin consecuencias reales. "Le daba notas y no pasaba nada", afirma.

George R.R. Martin en el set de La Casa del Dragón | WarnerMedia

La situación fue empeorando hasta que HBO intervino directamente: "Finalmente, HBO me dijo que les entregara todas mis notas y que le darían a Ryan nuestras notas combinadas".

Este enfrentamiento acabó saliendo a la luz en 2024, cuando Martin publicó una entrada polémica en su blog personal en la que criticaba los cambios respecto al material original y adelantaba detalles sensibles sobre el futuro de la serie, evidenciando una fractura creativa que ahora ayuda a entender la recepción más fría de la segunda temporada.