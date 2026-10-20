Aseguran que Jennifer Lopez y Brett Goldstein están saliendo tras trabajar juntos: "Su química era innegable"

Jennifer Lopez y Brett Goldstein han trasladado la gran sintonía que mostraban en la pantalla a su vida personal.

Y es que tras semanas de especulaciones, una fuente cercana ha confirmado a Page Six que los antiguos compañeros de reparto, que compartieron protagonismo en la comedia de Netflix Office Romance (Turbulencia en la oficina), estrenada este 2026, estarían saliendo juntos. Aunque puntualizan que por el momento la relación se mantiene de manera "informal".

Esta confirmación llega después de que la artista de 57 años y el intérprete británico de 46 años hayan intentado esquivar los rumores en varias ocasiones.

El pasado 16 de octubre, ambos fueron vistos llegando y abandonando juntos en el mismo vehículo en una fiesta organizada por un reconocido representante de artistas en Los Ángeles.

"Lo único que tienen en común es que a ambos les gusta salir a fiestas y restaurantes", le dice el informante a Page Six, añadiendo con cierto sarcasmo en clara referencia al exmarido de la cantante, Ben Affleck: "A diferencia de su ex, Ben, que siempre tenía el ceño fruncido cuando salían".

Jennifer Lopez y Brett Goldstein | Gtres

Las alarmas de este posible vínculo saltaron a principios del verano pasado, cuando el propio medio Page Six informó en exclusiva de que la pareja "mantuvo una actitud profesional en el set durante el rodaje, pero su química era innegable".

El contacto entre ambos venía de más atrás, habiendo sido fotografiados juntos disfrutando del musical de Broadway Oh, Mary! en marzo de 2025, justo un mes antes de iniciar las grabaciones de su película en abril de ese mismo año.

La admiración mutua entre las dos celebridades tampoco es nueva. Goldstein, conocido por su papel en la exitosa comedia Ted Lasso, se declaró ferviente admirador de la Diva del Bronx tras ver su interpretación en la película Estafadoras de Wall Street, dedicándole unas entusiastas palabras en diciembre de 2019 durante un episodio de su pódcast Films To Be Buried With.

Por su parte, la intérprete de Planes de boda no dudó en deshacerse en elogios hacia su compañero durante una intervención en Watch What Happens Live junto a Andy Cohen el pasado octubre: "Acabo de rodar una película con Brett Goldstein y diría que es el mejor besador".

Esta nueva ilusión para Jennifer Lopez llega dos años después de solicitar el divorcio de Ben Affleck en agosto de 2024 tras dos años de matrimonio. Por su parte, la última relación sentimental conocida de Brett Goldstein fue con la intérprete Beth Rylance en el año 2021.