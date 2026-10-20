La secuela de Dirty Dancing permitirá a los fans "llorar" la muerte de Patrick Swayze

Dirty Dancing se estrenaba en 1987 y casi 40 años después sigue siendo una de las películas más importantes de la historia del cine romántico.

Desgraciadamente su actor protagonista, Patrick Swayze, fallecía a los 57 años en 2009 a consecuencia de un cáncer de páncreas. Desde hace años se lleva hablando acerca de una secuela de la película, ya confirmada con la participación de Jennifer Grey, quien encarnó a la inolvidable Baby.

Aunque todavía no hay director y no se saben muchos datos sobre la cinta, la productora Nina Jacobson, que está al frente del proyecto, ha hablado con IndieWire y ha asegurado que la secuela honrará su memoria: "Esa es una de las cosas en las que realmente hay que centrarse: cómo permitir que la gente lo llore en una película. Y no se preocupen, no lo reviviremos con inteligencia artificial".

"Recuerdo que la primera vez que la vi, me pareció un entretenimiento muy pulido. Ahora es más como una película independiente. Asumen muchos riesgos y abordan temas que ya no se tratan en el cine", explica la directora sobre la cinta original.

"Si intentaras incluir una subtrama sobre el aborto en una película romántica hoy en día, creo que recibirías muchas críticas", asegura.

El salto de Jennifer Grey y Patrick Swayze en Dirty Dancing | Cordon Press

Para después explicar: "Jennifer Grey tiene una visión increíble de por qué cree que ['Dirty Dancing'] ha perdurado tanto o qué es lo que hizo que su personaje conectara tanto con la gente y siga haciéndolo".

"Hablábamos de esto con las adaptaciones: una película no puede ser exactamente igual al libro, ni una serie puede ser igual al libro que se está adaptando. Pero debería hacerte sentir lo mismo que el libro, y debería transmitir la misma sensación que el libro. Estamos intentando recrear la esencia de la película original. Poder contar una historia de amor juvenil que pudiera asumir algunos de esos riesgos, pero que también inspirara esos sentimientos, nos pareció una oportunidad increíble".

La secuela de Dirty Dancing estará ambientada en la década de 1990, unos 40 años después de los acontecimientos de la película original. De esta forma, baby volverá a Kellerman's, el complejo turístico donde se desarrolla su historia de amor con Johnny Castle, esta vez en el papel de mentora: "Siempre me he preguntado dónde encontraríamos a Baby años después y cómo sería su vida", dijo Grey.