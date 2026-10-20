El "frío" encuentro de Halle Berry con su ex Olivier Martinez en la vista donde su hijo ha testificado durante 4 horas

El proceso judicial que enfrenta a la oscarizada actriz Halle Berry y a su exmarido, el actor francés Olivier Martinez, ha vivido un episodio crucial en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

El hijo de 13 años de la expareja, Maceo, ha testificado durante casi cuatro horas este lunes 19 de octubre durante una vista para la solicitud de una orden de alejamiento por supuesta violencia doméstica.

La intérprete acudía a la cita acompañada por sus abogados y por su prometido, el músico Van Hunt, mientras que Martinez llegaba junto a su equipo legal y el propio Maceo.

A su llegada, ambos cruzaron miradas fijas en un ambiente que varios testigos presenciales describieron a Page Six como "frío", en el que a la actriz se la vio a ratos de buen humor y en otros momentos preocupada y ansiosa.

En el marco de esta jornada, el abogado de Olivier, Patrick Baghdaserians, se pronunció ante los medios sobre la postura de su representado declarando en exclusiva a Page Six: "Olivier es un padre estupendo y cariñoso. Es muy atento y solo desea lo mejor para su hijo".

La jueza Shelley Kaufman dio comienzo a la sesión citando a Maceo a declarar y ordenando desalojar la sala a los presentes para preservar la absoluta confidencialidad del menor.

El adolescente, que vestía de forma informal con una camiseta estampada, pantalones cortos y unas crocs, estuvo casi cuatro horas prestando testimonio. Durante el descanso para el almuerzo, se mostró relajado y animado conversando con su padre antes de volver al estrado, sin llegar a interactuar con su madre en ningún momento.

Este enfrentamiento legal se desencadenó a finales de septiembre, cuando Martinez, de 60 años, obtuvo una orden de protección temporal tras denunciar una supuesta agresión sufrida por el menor.

Según la versión del actor, con quien Berry estuvo casada entre 2013 y 2015, la actriz habría llegado a estrangular al joven tras un desencuentro mientras jugaba a videojuegos, acusándola de llamar a su hijo "idiota" por jugar con los auriculares puestos.

Ante esto, la intérprete ha pedido a la magistrada que deniegue la orden de alejamiento, anule las limitaciones temporales e instaure de nuevo la custodia compartida al 50%, solicitando además conservar la potestad final para tomar decisiones sobre la escolarización y la atención a la salud mental de Maceo en caso de desacuerdo entre los progenitores.

Paralelamente, la ganadora del Oscar ha acusado a su exesposo de avivar el conflicto por la custodia, entorpecer los tratamientos educativos y psicológicos del menor y poner a su hijo en su contra, sosteniendo que históricamente ha sido ella quien ha asumido la responsabilidad de fijar la disciplina y buscar soluciones de conducta.

Pese a la firme oposición de Berry a que el menor interviniera en el proceso, la jueza Kaufman autorizó el testimonio de Maceo ciñéndolo estrictamente a los hechos expuestos en la denuncia de su padre, en una causa que se prolongará previsiblemente durante las próximas jornadas.