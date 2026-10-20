El Festival de Málaga presenta el cartel oficial de su 30 aniversario con homenaje a Lola Flores y Carlos Saura

Este 20 de octubre se ha presentado en el Teatro Echegaray el cartel oficial del 30 Festival de Málaga, que tendrá lugar del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027.

El evento ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, así como invitados especiales y los representantes de las instituciones y empresas patrocinadoras y entidades colaboradoras.

Este año el cartel es un homenaje a Lola Flores con una propuesta de Mármol&Fa, a partir de una obra de Carlos Saura y con la participación artística de Javier Calleja.

"Cumplir treinta ediciones es una oportunidad para mirar atrás y reconocer el camino recorrido, pero también para seguir abriendo espacios de encuentro", ha destacado el director del Festival durante la presentación del cartel.

"Esta edición de Lola Flores aúna todo lo que a mi padre le apasionaba: el cine, la fotografía, la pintura y la música", ha explicado Anna Saura, hija de Carlos Saura, sobre la obra que inspira el diseño.

"Se han juntado en este cartel Carlos Saura y Lola Flores, se han juntado dos genios", ha señalado Lolita Flores, tambien presente durante la presentación del cartel, protagonizado por una imagen de su madre tomada por el director durante el rodaje de 'Sevillanas'.